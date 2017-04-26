Совет послов ЕС одобрил предоставление Украине безвиза

Министры иностранных дел ЕС утвердят это решение 11 мая.
Подобную информацию также сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвак.
"Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Министры ЕС утвердят соглашение 11 мая", - написал Йозвак.
окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.
EU ambassadors have approved visa lib for #Ukraine. EU ministers will confirm the deal on 11 May.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 квітня 2017 р.
Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.
Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.Интерфакс-Украина