Совет послов ЕС одобрил предоставление Украине безвиза

Министры иностранных дел ЕС утвердят это решение 11 мая.

Представители стран Евросоюза одобрили предоставление безвизового режима для Украины 112 Украина

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет послов Евросоюза одобрил решение по предоставлению Украине безвизового режима. Следующим этапом будет утверждение этого решения министрами иностранных дел стран Евросоюза, которое должно состояться 11 мая.

Подобную информацию также сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвак.

"Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Министры ЕС утвердят соглашение 11 мая", - написал Йозвак.

EU ambassadors have approved visa lib for #Ukraine. EU ministers will confirm the deal on 11 May. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 квітня 2017 р.

Ранее сообщалось, что Совет ЕСЕвросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.