Совет послов ЕС одобрил предоставление Украине безвиза

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет послов Евросоюза одобрил решение по предоставлению Украине безвизового режима. Следующим этапом будет утверждение этого решения министрами иностранных дел стран Евросоюза, которое должно состояться 11 мая.

Подобную информацию также сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвак.

"Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Министры ЕС утвердят соглашение 11 мая", - написал Йозвак.

EU ambassadors have approved visa lib for #Ukraine. EU ministers will confirm the deal on 11 May.