Совет Европы призвал РФ отменить запрет Меджлиса и пустить его лидеров в Крым

Ожидается, что комиссар по правам человека проведет оценку ситуации на оккупированном полуострове.

Комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации в Крыму Василий Артюшенко, ZN.UA

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на заседании в Страсбурге в среду, 3 мая, принял решение по ситуации в Крыму, а также выдвинул ряд требований к России, которая незаконно аннексировала полуостров.

Как сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин, КМСЕ требует от РФ отменить запрет Меджлиса и допустить возобновление его работы в оккупированном Крыму. Еще одно требование – отмена запрета на въезд в Крым лидеров Меджлиса.

1/3 КМРЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в'їзду до Криму. Ще один важель тиску на РФ! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

2/3 КМРЄ пропонує Комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, КМСЕ принял комплексное решение, полный текст которого будет обнародован позднее.

Ожидается, что комиссар по правам человека проведет оценку ситуации в Крыму

Совет Европы также присоединился к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, которая был принята в декабре прошлого года, и требует ее полного выполнения.

Ранее представители 45 стран и политических групп Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) подписали декларацию с требованием от России восстановить права Меджлиса крымских татар в оккупированном Крыму и обеспечить права украинского населения.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Помимо прочего суд обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов.

Также среди требований находится возобновление образования в Крыму на украинском языке. Кроме этого, суд попросил обе стороны воздержаться от любых форм расовой дискриминации.

Подробнее об исках украинской стороны против РФ в международных судах читайте в статье Валентины Самар "У суда без следствия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".