Совбез ООН 2 февраля снова соберется обсудить ситуацию в Украине

В ферврале в СБ ООН будут председательствовать украинская сторона.

Совбез ООН опять поговорит о Донбассе un.org

Совет безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет отдельное заседание по ситуации в Украине.

Со среды, 1 февраля, Совбез, где будет председательствовать Украина, уделит особе внимание ситуации в Донбассе, сообщила в своем Twitter Миссия Украины в ООН.

РБ #ООН та #Україна як Голова з завтра слідкуватимуть за розвитком ситуації на Донбасі. Скликаємо засідання щодо України в четвер 22:00 зкч pic.twitter.com/aXKLCKZvke — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 січня 2017 р.

Напомним, что во вторник, 31 января в своем заявлении для прессы Совбез ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Донбассе, в частности, в связи с обстрелами города Авдеевка и потребовал немедленного возобновления режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Авдеевке.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено водо-,тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод.

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать официальный визит в Германию. Глава государства поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также инициировал внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".