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Сотни националистов пикетировали Администрацию президента

1 декабря в 20:19

Митингующие требовали прекратить политические преследования. 

пикет АП националистами
Здание Администрации президента охраняло две шеренги силовиков

Несколько сотен представителей националистических организаций пикетировали Администрацию президента, возле которой зачитали свои требования к главе государства.   

Активисты потребовали от Петра Порошенко прекратить политические преследования и освободить политических заключенных националистических взглядов. Несколько раз они бросили в сторону здания файеры и снежки, после чего двинулись в сторону Площади независимости, передает "Украинская правда"

Здание Администрации президента охраняло оцепление из отрядов полиции и Национальной гвардии. 

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Как сообщалось, 1 декабря киевские власти ограничили движение транспорта в центре Киева в связи с запланированными митингами в правительственном квартале. 

На четверг был запланирован ряд мероприятий, среди которых митинг-шествие к Администрации президента с требованием освобождения "всех политических заключенных" и отстранения Медведчука и Кучмы от Минского процесса. Также запланированы мероприятия, приуроченные к годовщине Революции достоинства и свободы.

По материалам: Украинская правда
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