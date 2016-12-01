Сотни националистов пикетировали Администрацию президента

Митингующие требовали прекратить политические преследования.

Здание Администрации президента охраняло две шеренги силовиков

Несколько сотен представителей националистических организаций пикетировали Администрацию президента, возле которой зачитали свои требования к главе государства.

Активисты потребовали от Петра Порошенко прекратить политические преследования и освободить политических заключенных националистических взглядов. Несколько раз они бросили в сторону здания файеры и снежки, после чего двинулись в сторону Площади независимости, передает "Украинская правда"

Здание Администрации президента охраняло оцепление из отрядов полиции и Национальной гвардии.

Как сообщалось, 1 декабря киевские власти ограничили движение транспорта в центре Киева в связи с запланированными митингами в правительственном квартале.

На четверг был запланирован ряд мероприятий, среди которых митинг-шествие к Администрации президента с требованием освобождения "всех политических заключенных" и отстранения Медведчука и Кучмы от Минского процесса. Также запланированы мероприятия, приуроченные к годовщине Революции достоинства и свободы.