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Социолог назвала условие для назначения досрочных парламентских выборов

9 января в 12:18

В Верховной Раде есть только две политические силы, которые заинтересованы в досрочных выборах: "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

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Стало известно, когда в Украине пройдут досрочные выборы: когда черный лебедь прилетит
Ольга Кононенко, ZN.UA
В украинском парламенте нет большинства, которое заинтересовано в досрочных выборах, считает директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"Если сегодня не прилетит какой-то "черный лебедь", если не случится что-то совершенно неожиданное, то вряд ли досрочные выборы будут", - сказал Бекешкина в интервью интернет-изданию "Апостроф".

Она пояснила, что возможно только два варианта для назначения досрочных выборов: "во-первых, если сам парламент решит распуститься, а он такого не решит, потому что половина там мажоритарщики, которым эти выборы совершенно не нужны".  По ее словам, из политических сил в парламенте в досрочных выборах заинтересованы только две: "Батькивщина" и "Оппозиционный блок". "Потому что "Самопомич" получит столько, сколько она и имеет, то же самое и с Радикальной партией Ляшко", - добавила она.

"Ну, и очевидно, что президент тоже не распустит ВРУ, хотя у него и полномочий таких нет, но можно было бы договориться со своей фракцией, допустим, если распадется коалиция и не будет создана новая. Но очевидно, что коалицию будут держать до последнего", - отметила Бекешкина.

При этом она напомнила, что сейчас почти половина украинцев (46%) выступают за проведение досрочных парламентских выборов. "Но когда мы спрашиваем: как вы думаете, будет ли следующий состав Верховной Рады лучше, чем этот, то большинство отвечает, что нет, он будет такой же. И даже говорят, что будет хуже, а не лучше. То есть с одной стороны люди негативно относятся к этому парламенту и депутатам и хотят его поменять, а с другой стороны – на что менять? Шило на мыло?" – подчеркнула она.

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Очередные парламентские выборы должны пройти через три года – осенью 2019 года.

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в декабре 2016 года в случае досрочных выборов, 5%-й барьер могли бы преодолеть партия "Батькивщина" (11%), партия "Блок Петра Порошенко" (9%), партия "Оппозиционный блок" (9%), Радикальная партия Олега Ляшко (7,8%), партия "Самопомич" (7,6%), партия "За жизнь" (5,7%), партия "Гражданская позиция" (5,4%). Также реальные шансы преодолеть избирательный барьер есть у партии, связанной с Михеилом Саакашвили (в опросе – партия "Хвиля" – 4,7%).

По материалам: ZN.UA
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Тэги выборы партия парламент
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1 комментарий
  • Вадим Дубински Сегодня, 12:47 "Бекешкина считает, что для революции не нужно большинство, толчком служит какое-то событие, которое возмутит активную часть общества. В 2004 году таким толчком перед Оранжевой революцией была фальсификация выборов, толчком для Майдана — избиение студентов. «Если вот что-то такое будет, что возмутит многих, тогда все может быть, и 15% для этого не нужно. Но, боюсь, сейчас не будет уже мирных майданов, на руках у людей оружие, и у людей достаточно решимости… И я бы сказала, что, не дай Бог, что-то такое… Достаточно вспомнить, как под Радой один участник митинга бросил гранату. И я уверена, что никто его не готовил», — подчеркнула Бекешкина". http://ukrainianwall.com/ukraine/bekeshkina-mirnyx-majdanov-uzhe-ne-budet-u-ukraincev-na-rukax-mnogo-oruzhiya/ Ответить Цитировать Пожаловаться
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