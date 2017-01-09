Социолог назвала условие для назначения досрочных парламентских выборов

В Верховной Раде есть только две политические силы, которые заинтересованы в досрочных выборах: "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

Стало известно, когда в Украине пройдут досрочные выборы: когда черный лебедь прилетит Ольга Кононенко, ZN.UA

В украинском парламенте нет большинства, которое заинтересовано в, считает директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"Если сегодня не прилетит какой-то "черный лебедь", если не случится что-то совершенно неожиданное, то вряд ли досрочные выборы будут", - сказал Бекешкина в интервью интернет-изданию "Апостроф".

Она пояснила, что возможно только два варианта для назначения досрочных выборов: "во-первых, если сам парламент решит распуститься, а он такого не решит, потому что половина там мажоритарщики, которым эти выборы совершенно не нужны". По ее словам, из политических сил в парламенте в досрочных выборах заинтересованы только две: "Батькивщина" и "Оппозиционный блок". "Потому что "Самопомич" получит столько, сколько она и имеет, то же самое и с Радикальной партией Ляшко", - добавила она.

"Ну, и очевидно, что президент тоже не распустит ВРУ, хотя у него и полномочий таких нет, но можно было бы договориться со своей фракцией, допустим, если распадется коалиция и не будет создана новая. Но очевидно, что коалицию будут держать до последнего", - отметила Бекешкина.

При этом она напомнила, что сейчас почти половина украинцев (46%) выступают за проведение досрочных парламентских выборов. "Но когда мы спрашиваем: как вы думаете, будет ли следующий состав Верховной Рады лучше, чем этот, то большинство отвечает, что нет, он будет такой же. И даже говорят, что будет хуже, а не лучше. То есть с одной стороны люди негативно относятся к этому парламенту и депутатам и хотят его поменять, а с другой стороны – на что менять? Шило на мыло?" – подчеркнула она.

Очередные парламентские выборы должны пройти через три года – осенью 2019 года.

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в декабре 2016 года в случае досрочных выборов, 5%-й барьер могли бы преодолеть партия "Батькивщина" (11%), партия "Блок Петра Порошенко" (9%), партия "Оппозиционный блок" (9%), Радикальная партия Олега Ляшко (7,8%), партия "Самопомич" (7,6%), партия "За жизнь" (5,7%), партия "Гражданская позиция" (5,4%). Также реальные шансы преодолеть избирательный барьер есть у партии, связанной с Михеилом Саакашвили (в опросе – партия "Хвиля" – 4,7%).