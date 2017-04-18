Соболев назвал сильных кандидатов на конкурсе в аудиторы НАБУ от Рады

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 мая.

НАБУ / Flickr

Участие в конкурсе на должность члена комиссии по аудиту работыот Верховной Рады подтвердили испанский прокурор Карлос Кастресана и американский прокурор Марта Борщ, сообщил глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

"Вы знаете, что наш комитет объявил конкурс. Из сильных кандидатов у нас уже есть подтверждение от американского прокурора Марты Борщ (Martha Boersch) и от испанского прокурора Карлоса Кастресана (Carlos Castresana). Нам очень приятно", - отметил он в ходе встречи с представителями программы "USAID Рада".

Он также отметил, что в комитете готовы рассматривать и прочие кандидатуры.

"Однако если у вас есть среди своих знакомых, партнеров другие люди, которые могут позволить парламенту не ошибиться с выбором мощного аудитора Антикоррупционного бюро, будем вам благодарны", - добавил народный депутат.

Глава комитета напомнил, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 мая.

Напомним, депутаты Верховной Рады на заседании 21 марта не смогли избрать кандидата в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро. Ни одна из предложенных Раде кандидатур (американца Роберта Сторча и британца Найджела Брауна) не смогла получить достаточного количества голосов.

За назначение Роберта Сторча, кандидатуру которго изначально одобрил антикоррупционный комитет Рады, выступает, в частности глава комитета парламента Егор Соболев. За назначение Брауна - фракции БПП и НФ.

На заседании 23 февраля Верховная Рада также не смогла избрать кандидата в состав комиссии, ответственной за аудит эффективности деятельности НАБУ. Кандидатуру американца Роберта Сторча, назначение которого было поддержано антикоррупционным комитетом парламента, поддержали всего 76 депутатов. После этого провалилось также голосование по альтернативной кандидатуре Найджела Брауна – за него удалось набрать лишь 214 голосов.

Как тогда сообщали в "Центре противодействия коррупции", кандидатуру Брауна утром 23 февраля в обход антикоррупционного комитета согласовали фракции НФ и БПП.

Сам Браун, который присутствовал на заседании Рады, не смог ответить на вопрос, кто его пригласил и как он вообще оказался в Украине. Ранее он работал наемным юристом в частном секторе. При этом, активисты сомневаются в юридических достижениях и независимости Брауна.

Согласно закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", независимая оценка (аудит) эффективности деятельности НАБУ проводится ежегодно. Аудит проводит комиссия, состоящая из трех членов. Президент Украины, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии.

Результаты независимого аудита эффективности деятельности НАБУ могут стать достаточным основанием для смены руководства Антикоррупционного бюро.