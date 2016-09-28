СНБО Украины поддержал увеличение финансирования силовиков в текущем году

Минобороны дополнительно получит 3,8 млрд гривен.

Петр Порошенко провел задание СНБО Украины Сайт президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины ( СНБО ) на сегодняшнем заседании поддержал решение Кабмина о внесении изменений в госбюджет-2016 с целью увеличения финансирования Минобороны, СБУ, Главного управления разведки, Национальной полиции, Госпогранслужбы и других силовых структур.

"Предусмотрено увеличить финансирование Министерства обороны Украины на 3 млрд 800 млн грн, Главного управления разведки Министерства обороны Украины – на 175 млн грн, Национальной полиции Украины – на 2 млрд 4 млн 800 тыс. грн, Государственной пограничной службы Украины и других силовых структур - на 782 млн 700 тыс. грн, Службы безопасности Украины – на 128 млн 500 тыс. грн., Управления государственной охраны Украины – на 51 млн грн", – сообщила пресс-служба СНБО по итогам заседания.

Особое внимание было уделено вопросам социального обеспечения военнослужащих и полицейских.

Напомним, что предыдущее заседание СНБО состоялось две недели назад, 13 сентября. На нем был утвержден оборонный бюджет Украины на 2017 год в размере 5% от ВВП (129 млрд грн, или около 5 млрд долларов).

Главой СНБО является президент Украины Петр Порошенко, секретарем Совбеза – Александр Турчинов.