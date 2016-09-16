Украина ввела санкции против российских силовиков и судей по делу Сенцова и Кольченко

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Украинцы были неправомерно задержаны, осуждены и незаконно удерживаются на территории России.

Украина сохраняет и вводит новые санкции против российских граждан и компаний Сайт президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины ( СНБО ) на сегодняшнем заседании принял решение о применении санкций к представителям правоохранительных и судебных органов РФ, ответственных за незаконное преследование украинских граждан, сообщает пресс-служба СНБО.

"Отдельно СНБО Украины принял решение о применении санкций к лицам, причастным к противоправным действиям против граждан Украины. Речь идет о представителях правоохранительных и судебных органов РФ, ответственных за незаконное преследование граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко и других, которые были неправомерно задержаны, осуждены и до сих пор незаконно удерживаются на территории России", – сговорится в сообщении.

На заседании был рассмотрен вопрос продолжения действия введенных СНБО Украины в сентябре 2015 года персональных специальных экономических и других ограничительных мер, а также применения дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины.

Напомним, в мае Украина ввела санкции против 17 российских пропагандистов, обеспечивающих информационное сопровождение агрессии РФ. В список попали генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства "ТАСС" Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала LifeNews Ашот Габрелянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и другие.

Ранее СНБО принял решение о введении персональных санкций против лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и других украинских граждан.