Сначала выборы в Донбассе, а после - возвращение Киеву контроля над границей - Олланд

Французский президент не исключает появление в мире еще одного "замороженного" конфликта в случае, если "Минск" не будет полностью внедрен.

Без внедрения "Минска" будет еще один "замороженный" конфликт, считает Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд считает приоритетным вопросам проведения местных выборов, а не возвращение Киеву контроля за украинской-российской границей. Об этом он заявил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает " Европейская правда ".

Олланд отметил, что выполнение Минских договоренностей, по его мнению, является единственным путем для выхода из конфликта. "Уже после выборов Украина должна получить контроль за рубежом", - заявил он, ссылаясь на то, что именно такой порядок предусмотрен "Минском".

При этом Олланд подчеркнул, что речь не идет о проведении выборов любой ценой, этому должны предшествовать действия других сторон, "в том числе боевиков, на которых влияет Россия". "В первую очередь прекращение огня, отвод оружия, разоружения, но после этого - выборы", - сказал французский президент.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли превращение Донбасса на зону "замороженного конфликта", президент Франции отметил, что такая перспектива реальна.

"Надо полностью внедрить Минск, иначе мы получим еще один" замороженный конфликт ". И это будет не первый" замороженный конфликт "в мире", - подчеркнул он.

Немногим ранее Олланд указал на слишком медленный прогресс по украинскому вопросу. А до этого стало известно о том, что во Франции не уверены в том, состоится ли саммит "нормандской четверки" 19 октября. Посколько, как подчеркивалось, для проведения такого саммита нужен "реальный прогресс" по ключевым вопросам.

При этом, сообщалось, что Украина хочет на встрече "нормандской четверки" принять дорожную карту выполнения Минских соглашений.

Ранее посол РФ Александр Орлов заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет в Берлине по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По информации дипломатических источников, саммит 19 октября стал возможен ввиду настоятельной просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин уже дали согласие. Встреча может пройти в Берлине.

По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.