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СМИ назвали дату официального визита Гройсмана в Израиль

30 апреля в 21:11

Встреча глава правительств Украины и Израиля должна ознаменовать конец кризиса в двухсторонних отношениях после голосования за антиизраильскую резолюцию в ООН.

Владимир Гройсман1
Гройсмана ждут в Израиле в мае
Правительственный портал
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 14 мая посетит Израиль с официальным визитом, сообщает IzRus со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Израиля.

В Израиле глава украинского правительства проведет ряд встреч с политиками, в том числе, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В МИД Израиля отметили, что встреча глав правительств должна ознаменовать конец кризиса в отношениях между странами после голосования Украины за антиизраильскую резолюцию в ООН.

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Напомним, что в конце декабря 2016 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря. Запланированный на 27 декабря визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль был отменен.

В феврале президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с Нетаньяху договорился о визите премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA , Фейсбук посольства Украины в Израиле ,
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Тэги Гройсман Израиль Нетаньяху ООН МИД резолюция
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