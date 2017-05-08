Служить в армии Украины почетно, тогда как Россия отрекается от своих солдат - Порошенко

Он подчеркнул, что Москва так и не стала миролюбивой.

Порошенко указал на почетность службы в армии Украины. president.gov.ua

Россия, которая решилась на военную агрессию против Украины, не ценит жизни своих солдат, от которых она отрекается без зазрения совести, когда они гибнут и получают ранения.

Об этом сказал президент Украины во время открытия фотовыставки "Четвертое поколение" в День памяти и примирения.

"Сегодня со снятыми погонами и закрашенными краской бортовыми номерами танков и бронетранспортеров российские военные тайно, под покровом ночи, пересекают границу Украины. Чтобы без имен, без документов, без мундира выжигать украинскую землю и заливать ее кровью. Сейчас быть украинским военным – почетный долг. А быть российским военным - значит выполнять приказы государства, которое не ценит жизни своих воинов, которое без всякого зазрения совести отрекается от своих погибших и раненых солдат", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что современная Россия, которая стала правопреемницей СССР, так и не смогла стать миролюбивой.

"Вспомним молдовское Приднестровье, грузинские Абхазию и Южную Осетию, украинские Крым и Донбасс. И Сирия ей не дает спать спокойно. Представьте себе, что все это только за 25 лет существования Российской Федерации. А перед тем были Афганистан в 79-м, Чехословакия и Прага в 68-м, Будапешт и Венгрия в 56-м", - отметил Порошенко.

Также Порошенко в День памяти и примирения напомнил о коварном вторжении России в Украину. По его мнению, украинские ветераны не могли и подумать, что через 70 лет после победы во Второй мировой войне Москва пришлет свою армию убивать своих внуков.

Тем временем, сегодня секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в обращении по случаю Дня памяти и примирения назвал войну Украины против российской агрессии "Отечественной", поскольку украинским солдатам приходится защищать свою Отчизну.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.