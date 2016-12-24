Следствие доказало оригинальность "амбарной книги" Партии регионов

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Согласно экспертизы, подписи и записи от имени председателя ЦИК Михаила Охендовского в "амбарной книге" принадлежат именно ему.

В НАБУ сообщили, что досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждено оригинальность "амбарной книги"

Досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждено оригинальность "амбарной книги" Партии регионов, переданной бывшим заместителем главы СБУ Виктором Трепаком Национальному антикоррупционному бюро Украины.

"На сегодня досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждена оригинальность "амбарной книги", переданной Виктором Трепаком к НАБУ", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В Бюро добавили, что согласно экспертизы, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины, подписи и записи от имени председателя ЦИК Михаила Охендовского в "амбарной книге" принадлежат именно ему.

В НАБУ также подчеркнули, что об оригинальности "амбарной книги" свидетельствуют выводы ряда других экспертиз почерка, которые подтверждают оригинальность подписей ряда других лиц.

НАБУ

НАБУ

НАБУ

НАБУ

Ранее бывший политтехнолог кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт заявил, что так называемая "черная бухгалтерия" Партии регионов является фальсифицированной. Говоря это, он сослался на правительство Украины, не конкретизируя при этом источник своей информации.

Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".