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Следствие доказало оригинальность "амбарной книги" Партии регионов

24 декабря в 15:24

Согласно экспертизы, подписи и записи от имени председателя ЦИК Михаила Охендовского в "амбарной книге" принадлежат именно ему.

НАБУ
В НАБУ сообщили, что досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждено оригинальность "амбарной книги"

Досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждено оригинальность "амбарной книги" Партии регионов, переданной бывшим заместителем главы СБУ Виктором Трепаком Национальному антикоррупционному бюро Украины.

"На сегодня досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждена оригинальность "амбарной книги", переданной Виктором Трепаком к НАБУ", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В Бюро добавили, что согласно экспертизы, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины, подписи и записи от имени председателя ЦИК Михаила Охендовского в "амбарной книге" принадлежат именно ему.

В НАБУ также подчеркнули, что об оригинальности "амбарной книги" свидетельствуют выводы ряда других экспертиз почерка, которые подтверждают оригинальность подписей ряда других лиц.

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НАБУ

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НАБУ

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НАБУ

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НАБУ

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Ранее бывший политтехнолог кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт заявил, что так называемая "черная бухгалтерия" Партии регионов является фальсифицированной. Говоря это, он сослался на правительство Украины, не конкретизируя при этом источник своей информации.

Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия регионов экспертиза трепак доказательства расследование
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1 комментарий
  • lox_ivan Сегодня, 18:13 Саакашвілі безумовно , і по праву, є лідером всіх опозиційних сил в Україні. Але його нова партія "Рух нових сил" не чисельна , і сама не буде здатна переломить ситуацію в в Україні і відсторонить від влади цей , без сумніву злочиний, олігархічний клан . Потрібна консолідація всіх патріотичних, державницьких сил. Чому б не приєднатись до цього Руху партіям Гриценка, Наливайченка, Свободи, Капліна та інших. Справа Оніщенка і Охендовського говорить про те, що дострокові вибори ВР і президента неминучі. Але до виборів потрібно негайно змінить виборчий закон на пропорційний з відкритими списками , а також прибрать стару ЦВК , делегувавши туди порядних людей. Народ повинен знати перед виборами, за кого він має голосувати, бо його знову обдурять олігархи, створивши за пару місяців обновлені БПП і НФ під обіцянками все негайно покращить. Саакашвілі зараз є єдиним, хто здатен зруйнувать цолігархічну владну систему, яка руйнує країну, Ответить Цитировать Пожаловаться
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