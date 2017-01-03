Скандальное заявление Ле Пен по Крыму возмутило МИД Украины

У Климкина напомнили, что действия государства-агрессора осуждены ООН, ЕС и НАТО.

В МИД намекнули на запрет Марин Ле Пен въезда в Украину Василий Артюшенко, ZN.UA

Министерство иностранных дел выразило возмущение в связи с высказываниями лидера французской право-популистской партии "Национальный фронт"о "законности" аннексия Крыма Россией.

"МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь", – сказано в официальном заявлении украинского внешнеполитического ведомства, распространенного вечером во вторник, 3 января.

В МИД напомнили, что действия России как государства-агрессора осудило мировое сообщество, что отражено в резолюциях Генеральной ассамблеи ООН 2014 и 2016 годов, а также в многочисленных документах Европейского Союза, НАТО и Совета Европы.

"В ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по Большой семерке и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможна только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", – отметили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве выразили надежду, что французская общественность даст принципиальную оценку "такой безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции".

"Делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права. В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", – подчекрнули в МИД Украины.

Ранее в СБУ не исключили запрета Марин Ле Пен въезда в Украину в связи с ее заявлениями о Крыме, а также посоветовали дождаться официальной реакции Министерства иностранных дел.

Напомним, 3 января Марин Ле Пен в эфире французского телеканала BFMTV заявила, что российская аннексия Крыма "не является незаконной".

"Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России", – заявил лидер "Национального фронта", которая планирует принимать участие в предстоящих выборах президента Франции.

Как сообщалось ранее, наиболее высокие предвыборные рейтинги во Франции имеют кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и член партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Оба кандидата высказывались в пользу сближения Франции с Россией.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".