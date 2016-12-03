Система антикоррупционных судов Украины могла бы включать в себя восемь судебных палат – эксперт

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Одной из главных проблем создания ВАС на сегодня является неадекватно высокая нагрузка на антикоррупционных судей.

Создание нескольких судебных палат позволит обеспечить эффективную работу антикоррупционных судей Андрей Товстыженко, ZN.UA

Создание в Украине Высшего антикоррупционного суда (ВАС), предусмотренное вступившим в силу 30 сентября законом "О судоустройстве и статусе судей", наиболее эффективно можно реализовать через создание разветвленной системы антикоррупционных судов, включающей в себя сам ВАС, восемь судебных палат и Верховный суд.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет доктор юридических наук, профессор Николай Хавронюк. По его словам, сегодня необходимый для запуска ВАС законопроект все еще отсутствует, а перспектива его запуска отодвигается на 2018 год. При этом, в обществе продолжается полемика между сторонниками и противниками самой идеи его создания.

Как отмечает автор, одной из главных проблем практической реализации идеи создания ВАС будет огромная нагрузка на его судей, что может свести эффект от создания антикоррупционного суда к нулю.

По словам эксперта, для эффективной борьбы с коррупцией НАБУ и САП должны быть в состоянии ежегодно расследовать и направлять в суд не менее 2-3 тысяч производств о коррупционных преступлениях, что сильно превосходит потенциальные возможности судей ВАС.

"Каждый из судей (как председательствующий) сможет рассматривать — с учетом категории производств, специфики подсудимых и других обстоятельств — в среднем по 40 производств в год. Эта цифра появилась в результате проведенного нами 29–30 ноября 2016 г. опроса преимущественно среди судей, прокуроров, ученых-юристов, в котором приняли участие, в частности, и несколько судей Верховного суда, а в целом — 125 человек. Только 13 из них уверены, что судья в течение года может рассмотреть 100 и больше таких производств, а 53 отметили, что их количество не превысит 10. Учитывая все указанное, для рассмотрения в ВАС упомянутых 2–3 тыс. производств нужно не менее 100 судей и 300 человек персонала", – отметил Хавронюк.

Помимо этого, если хотя бы по четверти производств будут поданы апелляционные жалобы на приговоры суда первой инстанции (а их может быть гораздо больше), то непосильная нагрузка также ляжет на Верховный суд, который должен будет в апелляционном порядке рассматривать 400-800 производств в год.

С точки зрения специалиста, преодолеть подобные проблемы можно при помощи создания системы антикоррупционных судов включающей в себя ВАС, восемь судебных палат в регионах и Верховный суд.

Так, восемь судебных палат при трех апелляционных судах, размещенные в городах территориальных управлений НАБУ, а также в Киеве, могли бы стать судами первой инстанции. Как отмечает автор, сегодня управления НАБУ действуют во Львове, Одессе и Харькове, а в дальнейшем – должны будут возникнуть еще в четырех городах.

"Следует оставить подсудными этим судам только производства по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям высоких должностных лиц, а также связанные с ними производства (относительно юридических лиц, относительно признания незаконными нормативно-правовых актов и решений, изданных (принятых) с коррупционной целью, и т.п.). При таких условиях в каждом из этих судов могло бы работать приблизительно по 14–15 судей", – подчеркивает автор.

Собственно Высший антикоррупционный суд, как суд апелляционной инстанции, с передачей части полномочий следственных судей, мог бы насчитывать 50-60 судей.

Наконец, Верховный суд, представленный "специализированной судебной палатой по рассмотрению коррупционных дел Кассационного уголовного суда Верховного суда"), действующий как суд кассационной инстанции, мог бы привлечь к данной работе 14-15 судей.

Как отмечает Хавронюк, несоздание антикоррупционных судов во всех областных центрах позволит избежать влияния на них региональных элит, а также упростить контроль за деятельностью системы ВАС. В то же время создание семи-восьми судебных палат позволит решить проблему неадекватно высокой нагрузки на антикоррупционных судей.

Ранее президент президент Венецианской комиссии Джованни Букиккио заявил, что создание специализированного антикоррупционного суда является необходимым условием преодоления коррупции и восстановления доверия к судебной системе в Украине.

Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия).Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей". Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.

Подробнее о проблемах запуска ВАС и способах их преодоления читайте в статье Николая Хавронюка "Как бы нам создать ВАС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".