Штайнмайер рассказал о сложностях запуска политической части "Минска"

Переговоры по реализации Минских соглашений продвигаются сложно, но альтернативы им нет, заявил глава немецкой дипломатии.
Как сообщает "Европейская правда", после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом в Страсбурге глава немецкой дипломатии признал, что сейчас говорить об устойчивом перемирии в Донбассе невозможно.
"Две недели назад мы смогли согласовать со сторонами соглашение о разведении, и я надеюсь, что это позволит немного крепче стабилизировать прекращение огня. Сейчас мы пытаемся начать выполнение так называемого "политического пакета", – указал Штайнмайер, добавив, что это сложно, но другого пути он не видит.
Министр указал на то, что переговоры по стабилизации ситуации в Донбассе идут очень медленно.
"Мы, как председательствующая страна ОБСЕ, должны и дальше заниматься украинским кризисом. Мы продвигаемся очень медленно, миллиметр за миллиметром, но альтернативы я не вижу", – указал он.
Штайнмайер также подчеркнул, что не берется давать оптимистическую оценку переговорам.
"Нет основания для оптимизма или удовлетворения, но мы делаем все возможное для стабилизации, для перемирия", – заключил министр.
Ранее Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал подписание Трехсторонней контактной группой в Минске нового рамочного соглашения о разведении сторон конфликта в Донбассе
Напомним, президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Франсуа Олланд согласились с необходимостью первоочередного выполнения условий по безопасности в рамках Минских договоренностей для того, чтобы провести выборы в Донбассе, а также в итоге восстановить контроль Украины над границей с РФ.
Как писал ранее в ZN.UA Сергей Рахманин в статье "Крайний год", Россия отобразила свой взгляд на выборы в ОРДЛО в "дорожной карте", которая подается как совместный продукт Москвы, Донецка и Луганска. Российская "дорожная карта" выглядит как акт о капитуляции Украины.Европейская правда