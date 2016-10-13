Штайнмайер рассказал о сложностях запуска политической части "Минска"

Переговоры по реализации Минских соглашений продвигаются сложно, но альтернативы им нет, заявил глава немецкой дипломатии.

Штайнмайер считает необходимым запустить политическую часть Минских соглашений, несмотря ни на что consilium.europa.eu

Федеральный министр иностранных дел Германиинастаивает на необходимости приступить к реализации политических пунктов Минского протокола, несмотря на проблемы с безопасностью.

Как сообщает "Европейская правда", после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом в Страсбурге глава немецкой дипломатии признал, что сейчас говорить об устойчивом перемирии в Донбассе невозможно.

"Две недели назад мы смогли согласовать со сторонами соглашение о разведении, и я надеюсь, что это позволит немного крепче стабилизировать прекращение огня. Сейчас мы пытаемся начать выполнение так называемого "политического пакета", – указал Штайнмайер, добавив, что это сложно, но другого пути он не видит.

Министр указал на то, что переговоры по стабилизации ситуации в Донбассе идут очень медленно.

"Мы, как председательствующая страна ОБСЕ, должны и дальше заниматься украинским кризисом. Мы продвигаемся очень медленно, миллиметр за миллиметром, но альтернативы я не вижу", – указал он.

Штайнмайер также подчеркнул, что не берется давать оптимистическую оценку переговорам.

"Нет основания для оптимизма или удовлетворения, но мы делаем все возможное для стабилизации, для перемирия", – заключил министр.

Ранее Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал подписание Трехсторонней контактной группой в Минске нового рамочного соглашения о разведении сторон конфликта в Донбассе

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Франсуа Олланд согласились с необходимостью первоочередного выполнения условий по безопасности в рамках Минских договоренностей для того, чтобы провести выборы в Донбассе, а также в итоге восстановить контроль Украины над границей с РФ.

Как писал ранее в ZN.UA Сергей Рахманин в статье "Крайний год", Россия отобразила свой взгляд на выборы в ОРДЛО в "дорожной карте", которая подается как совместный продукт Москвы, Донецка и Луганска. Российская "дорожная карта" выглядит как акт о капитуляции Украины.