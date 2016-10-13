Штайнмайер назвал проведение выборов в Донбассе на данный момент невозможным

Министр иностранных дел Германии в очередной раз подчеркнул, что нет альтернативы Минским соглашениям.

На данный момент выборы на Донбассе невозможны - Штайнмайер photothek.net

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что на текущий момент нельзя говорить о наличии условий для проведения выборов в Донбассе , но стороны должны оставаться в переговорном процессе для создания таких условий.

"Вы правы, сейчас не приходится говорить о наличии условий для выборов, но это не значит, что мы не должны работать над ними", - признал министр, отвечая в зале ПАСЕ на вопрос руководителя украинской делегации Владимира Арьева, сообщает "Европейская правда".

"И я надеюсь, у нас будет время и усилия для того, чтобы договориться о законе, который разрешит проведение выборов", - добавил он.

Также глава немецкого МИДа вновь подчеркнул необходимость переговоров относительно политического пакета "Минска".

"В политическом пакете – два или даже три документа: закон об особом статусе, амнистия и выборы...Так, в данный момент мы не можем говорить о проведении выборов, но надо помнить, что у нас также нет альтернативы Минским соглашениям", - подытожил он.

Вместе с тем, президент Франции Франсуа Олланд считает приоритетным вопросам проведения местных выборов, а не возвращение Киеву контроля за украинской-российской границей.

Как писал ранее в ZN.UA Сергей Рахманин в статье "Крайний год", Россия отобразила свой взгляд на выборы в ОРДЛО в "дорожной карте", которая подается как совместный продукт Москвы, Донецка и Луганска. Во время последних минских переговоров Киеву в очередной раз предложили подписать этот документ, на котором Москва упорно настаивает.

По его словам, российская "дорожная карта" выглядит как акт о капитуляции Украины. Как пишет Рахманин, по российской версии, выборы в ОРДЛО должны пройти на мажоритарной основе.

Лицо, не проживавшее в "днр" и "лнр" последний год, не вправе выдвигать свою кандидатуру. Полномочия избранных органов не могут быть досрочно прекращены в течение 4 лет. Избиркомы на выборах сформируют местные. Киеву "разрешат" делегировать в комиссии по одному представителю, но без права занимать должности председателя либо секретаря. Неблагонадежные, с точки зрения местной "власти", украинские СМИ не могут быть допущены к освещению кампании. Обеспечение безопасности, а также "защиту прав и свобод"предложено возложить на местные "суды, органы прокуратуры и народной милиции". "Закон об особом статусе" со дня проведения выборов функционирует "в полном объеме", после проведения выборов — "на постоянной основе".