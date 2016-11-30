Штайнмайер назвал безрезультатными переговоры глав МИД "Нормандской четверки" в Минске

У министра иностранных дел Германии все еще есть надежда на прогресс в реализации Минских договоренностей.
В частности, участники встречи не смогли достичь политической договоренности о проведении выборов на оккупированной территории, передает "Радио Свобода".
В то же время, Штайнмайер заявил, что он продолжает надеятся на прогресс в реализации Минских договоренностей.
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ напомнил, что только после выполнения Минских договоренностей 2014 -2015 годов с РФ могут быть сняти санкции за вооруженную агрессию против Украины.
Ранее министр иностранных дел Климкин сообщил, что участники переговоров не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" Минских договоренностей из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.
Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".
На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.
Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".Радіо Свобода