Штайнмайер назвал безрезультатными переговоры глав МИД "Нормандской четверки" в Минске

У министра иностранных дел Германии все еще есть надежда на прогресс в реализации Минских договоренностей.

Штаймайер рассказал о результатах встречи с Эро, Климкиным и Лавровым в Минске Сайт МИД Германии

Министр иностранных дел Германиизавиял, что переговоры министров иностранных дел "Нормандской четверки" во вторник, 19 ноября, не дали никаких конкретных результатов.

В частности, участники встречи не смогли достичь политической договоренности о проведении выборов на оккупированной территории, передает "Радио Свобода".

В то же время, Штайнмайер заявил, что он продолжает надеятся на прогресс в реализации Минских договоренностей.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ напомнил, что только после выполнения Минских договоренностей 2014 -2015 годов с РФ могут быть сняти санкции за вооруженную агрессию против Украины.

Ранее министр иностранных дел Климкин сообщил, что участники переговоров не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" Минских договоренностей из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".