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Сестра Сенцова заявила, что есть мнение о "зеленом свете" для пыток в колонии.

По словам Каплан, Сенцова поместили в ШИЗО на 15 суток STR

Осужденного по сфабрикованному обвинению в России украинского режиссера Олега Сенцова поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии, где он содержится, сообщила его сестра Наталья Каплан.

"Олег Сенцов в ШИЗО", - написала Каплан в Facebook.

Она также отметила, что есть мнение, что теперь в колонии "зеленый свет" для пыток.

По словам Каплан, Сенцова поместили в ШИЗО на 15 суток — вероятно, с сегодняшнего дня, сообщает "Медиазона".

Причины такого решения администрации колонии неизвестны.

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что пытки запрещены Европейской Конвенции по правам человека, стороной которой является и Россия.

"Россия должна обеспечить постоянный доступ украинскому консулу и представителям Красного Креста к Олегу для контроля за его состоянием здоровья и обеспечения личной безопасности", - написал он в Facebook.

Ранее заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что министерство юстиции РФ отказало Украине в передаче политзаключенного Олега Сенцова.

Украинского режиссера Сенцова и задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. ЕГо этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Сенцов вины не признал.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности "преступлений" режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима.