Сенцова и Кольченко могут обменять на россиян — РосСМИ

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Источник российского информационного агентства утверждает, что возвращение Сенцова и Кольченко в Украину может пройти по тому же сценарию, как это было в случае с Геннадием Афанасьевым, Юрием Солошенко и Надеждой Савченко.

Украина продолжит добиваться выдачи Сенцова и Кольченко по дипломатическим каналам в рамках процедуры обмена гражданами Антон Наумлюк / Twitter

Переговоры о возвращении в Украину незаконно осужденных в РФ украинских граждан Олега Сенцова и Александра Кольченко продолжатся в формате возможного равноценного обмена на россиян, содержащихся под стражей в Украине, сообщил источник российскому агентству "Интерфакс".

"Украинская сторона продолжит добиваться выдачи Сенцова и Кольченко по дипломатическим каналам в рамках процедуры обмена гражданами", - сказал источник агентства.

Он добавил, что в таком случае гражданство обмениваемых лиц значения не имеет

Источник подчеркнул, что отказ минюста РФ выдать Сенцова и Кольченко в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 1983 года "был ожидаем".

По словам источника, незаконно осужденные украинцы могут быть помилованы президентом РФ Владимиром Путиным, как это было в случае с Геннадием Афанасьевым, Юрием Солошенко и Надеждой Савченко.

МИД Украины в своем заявлении категорически отвергает аргументацию российской стороны относительно автоматического приобретения гражданами Украины Сенцовым и Кольченко гражданства РФ в порядке, определенном так называемым "Договором о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 21 марта 2014 года", "поскольку этот документ противоречит императивным нормам общего международного права и согласно статье 53 Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года является ничтожным.

Накануне Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко.

Украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Второй подсудимый Александр Кольченко приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

Как известно, в течение последнего полугода уже удалось вызволить из России украинскую летчицу Надежду Савченко, а также политзаключенных Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.