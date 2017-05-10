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Сенат Нидерландов утвердил дату рассмотрения ассоциации Украины с ЕС

10 мая в 09:07

Дебаты по ассоциации пройдут 23 мая.

Украина ЕС флаги
В Нидерландах приблизились к окончательной ратификации ассоциации Украины с Евросоюзом
Василий Артюшенко, ZN.UA
Верхняя палата парламента Нидерландов утвердила дату дебатов по поводу ратификации соглашения про ассоциацию между Украиной и Евросоюзом. Согласно решению комитетов, дебаты по этому вопросу пройдут 23 мая, сообщается на сайте Сената.

При этом пока не известно последует ли за дебатами голосование, или же оно будет перенесено на следующее заседание Сената.

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Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе. 

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги соглашение ратификация Нидерланды Украина Сенат
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