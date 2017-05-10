Сенат Нидерландов утвердил дату рассмотрения ассоциации Украины с ЕС

Дебаты по ассоциации пройдут 23 мая.
При этом пока не известно последует ли за дебатами голосование, или же оно будет перенесено на следующее заседание Сената.нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.
Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.
Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.ZN.UA