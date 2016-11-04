Семенченко лишили воинского звания

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Народного депутата лишили звания "майор резерва".

Киевский апелляционный админсуд объявил решение относительно звания Семенченко в пятницу, 4 октября Самопоміч

Киевский апелляционный административный суд признал законным приказ бывшего исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана о лишении народного депутата фракции "Самопоміч" Семена Семенченко воинского звания "майор резерва".

"Апелляционный суд признал действия Нацгвардии законными и отменил решение суда первой инстанции", - сообщает источник в суде, передает "Украинская правда" со ссылкой на "Украинские новости".

В суде также подчеркнули, что это решение Киевский апелляционный административный суд объявил в пятницу, 4 октября.

В январе Национальная гвардия обнародовала приказ о лишении офицерского звания народного депутата Семена Семенченко.

Прокуратура заявляла, что депутат в августе 2014 года использовал заведомо поддельные документы, в частности временное удостоверение офицера запаса на свое имя путем предоставления должностным лицам воинской части №3027 для принятия его на службу в военном резерве.