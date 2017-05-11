Сегодня совет ЕС рассмотрит вопрос о безвизе для Украины

Церемонию подписания документа о безвизе планирует посетить Порошенко

Совет Евросоюза сегодня, 11 мая планирует принять окончательное решение по предоставлению безвизового режима для граждан Украины. Ожидается, что решение будет принято без обсуждения.

Далее документ должны подписать президент Европарламента и посол Мальты, которая председательствует в ЕС. Документ, предположительно, будет подписан 17 мая. Таким образом, безвизовый режим, предполижительно, вступит в силу в июне 2017 года.

Церемонию подписания в Страсбурге планирует посетить президент Украины Петр Порошенко, пишет "Укринформ".

Ранее сообщалось, что Совет послов Евросоюза одобрил решение по предоставлению Украине безвизового режима.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.