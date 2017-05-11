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Сегодня совет ЕС рассмотрит вопрос о безвизе для Украины

11 мая в 07:45

Церемонию подписания документа о безвизе планирует посетить Порошенко

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Безвиз стал еще ближе
siaivo / Depositphotos
Совет Евросоюза сегодня, 11 мая планирует принять окончательное решение по предоставлению безвизового режима для граждан Украины. Ожидается, что решение будет принято без обсуждения.

Далее документ должны подписать президент Европарламента и посол Мальты, которая председательствует в ЕС. Документ, предположительно, будет подписан 17 мая. Таким образом, безвизовый режим, предполижительно, вступит в силу в июне 2017 года.

Церемонию подписания в Страсбурге планирует посетить президент Украины Петр Порошенко, пишет "Укринформ". 

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Ранее сообщалось, что Совет послов Евросоюза одобрил решение по предоставлению Украине безвизового режима.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.

По материалам: ZN.UA , Укринформ ,
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Тэги Украина безвизовый Европа президент Евросоюз
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