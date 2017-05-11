Сегодня совет ЕС рассмотрит вопрос о безвизе для Украины

Церемонию подписания документа о безвизе планирует посетить Порошенко
Далее документ должны подписать президент Европарламента и посол Мальты, которая председательствует в ЕС. Документ, предположительно, будет подписан 17 мая. Таким образом, безвизовый режим, предполижительно, вступит в силу в июне 2017 года.
Церемонию подписания в Страсбурге планирует посетить президент Украины Петр Порошенко, пишет "Укринформ".
Ранее сообщалось, что Совет послов Евросоюза одобрил решение по предоставлению Украине безвизового режима.
Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.
Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.ZN.UA , Укринформ ,