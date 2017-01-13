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Сегодня состоится очная ставка Пашинского и подстреленного им мужчины — СМИ

13 января в 13:51

Допрос проведут в больнице №9, куда перевели Химикуса.

Сергей Пашинский
Сегодня должен состояться перекрестный допрос Пашинского и Химикуса, в которого стрелял депутат
liga.net

Сегодня, 13 января, следователи проведут перекрестный допрос народного депутата Сергея Пашинского, Вячеслава Химикуса, в которого стрелял депутат, и свидетеля происшествия – водителя микроавтобуса Олейника.

Следователи должны были начать допрос в полдень. Пострадавший говорит, что перед допросом не волнуется и не имеет к Пашинскому никаких вопросов, передает ТСН.

Водитель микроавтобуса – ключевой свидетель по делу. До сегодняшнего дня о его позиции и версии события не было известно.

Также отмечается, что допрос проведут в больнице №9, куда перевели Химикуса.

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Напомним, как ранее сообщил член парламентской фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook, вечером 31 декабря на трассе в Киевской области у него произошел конфликт с местным жителем. По словам Пашинского, на него напали, ударив бутылкой, после чего он вынужден был применить оружие для самозащиты, ранив нападающего в ногу.

Вячеслав Химикус, в которого выстрелил Пашинский, утверждает, что нанес депутату удар по голове после того, как то направил на него оружие.

Прокуратура Киевской области, которая расследует обстоятельства инцидента, предварительно квалифицировала его как хулиганство.

По материалам: ТСН
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Тэги допрос Пашинский свидетель
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