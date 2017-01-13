Сегодня состоится очная ставка Пашинского и подстреленного им мужчины — СМИ

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Допрос проведут в больнице №9, куда перевели Химикуса.

Сегодня должен состояться перекрестный допрос Пашинского и Химикуса, в которого стрелял депутат liga.net

Сегодня, 13 января, следователи проведут перекрестный допрос народного депутата Сергея Пашинского, Вячеслава Химикуса, в которого стрелял депутат, и свидетеля происшествия – водителя микроавтобуса Олейника.

Следователи должны были начать допрос в полдень. Пострадавший говорит, что перед допросом не волнуется и не имеет к Пашинскому никаких вопросов, передает ТСН.

Водитель микроавтобуса – ключевой свидетель по делу. До сегодняшнего дня о его позиции и версии события не было известно.

Также отмечается, что допрос проведут в больнице №9, куда перевели Химикуса.

Напомним, как ранее сообщил член парламентской фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook, вечером 31 декабря на трассе в Киевской области у него произошел конфликт с местным жителем. По словам Пашинского, на него напали, ударив бутылкой, после чего он вынужден был применить оружие для самозащиты, ранив нападающего в ногу.

Вячеслав Химикус, в которого выстрелил Пашинский, утверждает, что нанес депутату удар по голове после того, как то направил на него оружие.

Прокуратура Киевской области, которая расследует обстоятельства инцидента, предварительно квалифицировала его как хулиганство.