Сегодня начинается председательство Украины в Совбезе ООН

Киев будет использовать в ООН любую возможность для защиты от российской агрессии, заявил украинский президент.
"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН – начинается председательство Украины в СБ в феврале", – сообщил он.
Відсьогодні новий відповідальний етап нашої роботи в Раді Безпеки ООН – розпочинається головування України в РБ у лютому— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 лютого 2017 р.
Президент подчеркнул, что Украина будет использовать в ООН каждую возможность для защиты от российской вооруженной агрессии.
Напомним, Совет безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет отдельное заседание по ситуации в Украине.
Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Авдеевке.ZN.UA