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Сегодня начинается председательство Украины в Совбезе ООН

1 февраля в 10:47

Киев будет использовать в ООН любую возможность для защиты от российской агрессии, заявил украинский президент.

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Украина будет председательствовать в СБ ООН месяц
korrespondent.net
С 1 февраля  начинается председательство Украины в Совете безопасности ООН, которое продлится до конца месяца, сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН – начинается председательство Украины в СБ в феврале", – сообщил он.

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Президент подчеркнул, что Украина будет использовать в ООН каждую возможность для защиты от российской вооруженной агрессии.

Напомним, Совет безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет отдельное заседание по ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Авдеевке. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ООН Украина безопасность
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