Сегодня начинается председательство Украины в Совбезе ООН

Киев будет использовать в ООН любую возможность для защиты от российской агрессии, заявил украинский президент.

Украина будет председательствовать в СБ ООН месяц korrespondent.net

С 1 февраля начинается председательство Украины в, которое продлится до конца месяца, сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН – начинается председательство Украины в СБ в феврале", – сообщил он.

Відсьогодні новий відповідальний етап нашої роботи в Раді Безпеки ООН – розпочинається головування України в РБ у лютому — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 лютого 2017 р.

Президент подчеркнул, что Украина будет использовать в ООН каждую возможность для защиты от российской вооруженной агрессии.

Напомним, Совет безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет отдельное заседание по ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Авдеевке.