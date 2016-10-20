Сегодня европейские лидеры обсудят проблему российской агрессии

Основным достижением ЕС в отношении России стало европейское единство, заявил президент Евросовета.

Европейский совет обсудит агрессию России за ужином Flickr/European Parliament

Лидеры европейских государств и правительств стран-членов Евросоюза сегодня проведут стратегическую дискуссию, посвященную формированию политики в отношении России.

Как сообщает "Укринформ", соответствующий вопрос включен в повестку дня заседания Европейского совета, который состоится 20-21 октября в Брюсселе.

Отмечается, что российский вопрос, в контексте агрессивных акций РФ в Украине, Сирии, будет обсуждаться в формате рабочего ужина в четверг. Европейские лидеры также рассмотрят роль РФ в области поддержки терроризма, распространения дезинформации и осуществлении кибератак.

"Нашим главным достижением относительно России остается наше единство", - заявил накануне саммита президент Европейского совета Дональд Туск, обращаясь к главам европейских государств.

Подчеркивается, что в ходе дискуссии европейские лидеры не будут принимать официальных решений, в частности – относительно продолжения действующих санкций или введения новых. Эти вопросы будут рассматриваться Европейским советом в декабре.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.