Сделка с Путиным будет похожа на сделку с дьяволом - Климпуш-Цинцадзе

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Путинская Россия – это "СССР 2.0", которому доступны инструменты разрушения фундаментальных основ западного общества, убеждена вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе рассказала , чего будет стоить Западу сделка с Кремлем Facebook/Олег Федонюк

Заключение "" между Западом и Москвой за счет интересов Украины не сделает мир стабильнее и безопаснее, но станет предательством гуманистических западных ценностей.

Об этом в своей статье для немецкого издания Die Welt пишет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, По ее словам, многие на Западе наивно полагают, что если России дать то, чего она хочет, то развязанная ею агрессия прекратится, и международная обстановка стабилизируется. Вместе с тем, в Москве возвышение России как мировой силы связывают, прежде всего, с упадком Западного мира.

Как указывает вице-премьер, сегодня Россия – это обновленный Советский Союз, который жаждет геополитического реванша.

"Хьюстон, у нас проблема". И эта проблема заключается в СССР 2.0 – государстве, которым правит КГБ и которое способно на вещи, о которых СССР 1.0 мог только мечтать: вмешиваться в ваш политический дискурс и разваливать его, дискредитировать ваши ценности, коррумпировать ваши элиты, ломать ваши союзы", – говорится в статье.

Как отмечает автор, у хозяев Кремля нет собственных великих идей, но они хорошо умеют разрушать чужие: ЕС, НАТО "американскую мечту", "европейский дом".

По словам Климпуш-Цинцадзе, главной целью Путина является Украина, но в Украине никогда не согласятся на российское господство.

"Соглашение с Путиным может быть похоже на сделку с дьяволом: он дает вам что-то – и вы в ответ отдаете ему всю вашу систему ценностей. Он дает вам еще что-то – и вы соглашаетесь с новым переделом мира. Он дает еще – и вы отводите глаза, чтобы не замечать, как он уничтожает своего соседа. Десять тысяч украинцев отдали свою жизнь не за то, чтобы Путин, в конце-концов, получил то, хочет", – указывает она.

"Если вы склонны обсуждать с Путиным сделку – мы не можем на это повлиять. Но не делайте этого за счет свободы других. Это было бы неосторожно, это грех, который будет преследовать вас всегда. Свобода не может быть инструментом геополитической игры", - продолжила украинский политик.

Автор подчеркивает, что честное соглашение между РФ и Западом невозможно без честного соглашения между Украиной и Россией. Заключить его будет невозможно без восстановления территориальной целостности Украины, и не на российских условиях, а на условиях международного права.

Ранее Иванна Климпуш-Цинцадзе в своей статье для ZN.UA писала, что часть западных элит воспринимает Украину как проблему, которую надо решить как можно быстрее, поскольку она мешает восстановить режим отношений as usual с Россией и сосредоточиться на внутренних вопросах.

Читайте статью Иванны Климпуш-Цинцадзе "Мост" или форпост?", посвященную вопросу целесообразности евроатлантической интеграции Украины, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".