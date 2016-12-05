СБУ пыталась вызвать Притулу на допрос по квартире Лещенко

Ранее не было известно о причастности СБУ к этому расследованию.

Руководителя "Украинской правды" хотят допросить в качестве свидетеля focus.ua

Служба безопасности Украины аыталась вызвать руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алену Притулу на допрос по делу о покупке квартиры народным депутатом от "Блока Петра Порошенко"

Как сообщает УП, в понедельник, 5 декабря, сотрудник СБУ принес повестку на допрос в редакцию, но не смог вручить документ Притуле, так как ее не оказалось на рабочем месте.

Руководителя "Украинской правды" хотят допросить в качестве свидетеля.

Как известно, расследование о покупке Лещенко квартиры проводит Главное следственное управление Генеральной прокуратуры. О причастности СБУ к этому уголовному производству ранее не сообщалось.

"Украинская правда" обратилась в ГПУ с просьбой объяснить инцидент.

Как сообщается, Притула попросила передать сотруднику СБУ, что она готова явиться на допос

Генпрокуратура начала расследование в отношении народного депутата от БПП Сергея Лещенко по обращению члена парламентской фракции "Народного фронта" Павла Пинзенника.

Напомним, НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тыс. гривень в новом доме в историческом центре Киева Сергей Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком.

Ранее сообщалось, что НАБУ выявило признаки административного правонарушения при покупке квартиры народным депутатом от БПП Сергеем Лещенко и направило результаты проверки в НАПК. Нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

Скандал вокруг народного депутата Сергея Лещенко и его девушки Анастасии Топольской возник после публикации 6 сентября блогером Андеем Дзиндзей информации о том, что Лещенко купил квартиру в элитной новостройке на ул.Франко в центре Киева площадью 200 квадратных метров за 350 тыс. долларов, или около 7,5 млн грн. Позже адвокат Алексей Шевчук обнародовал документы, согласно которым Лещенко якобы заплатил за приобретенную квартиру деньгами со счета в "Сбербанке России".

Сам Лещенко утверждает, что купил квартиру на свои сбережения во времена работы в "Украинской правде", а также на часть денег, взятых в долг у Алены Притулы "сроком на 10 лет".