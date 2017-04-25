СБУ открыла дело в связи с визитом зарубежных политиков в оккупированный Крым

Участники так называемого "Ялтинского экономического форума" нарушили украинское миграционное законодательство.

Кремль провел в аннексированном Крыму "международный экономический форум" с участием ультраправых политиков из Европы LB.ua

Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство по фактудля участия в так называемом "Ялтинском экономическом форуме".

Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", сообщили в пресс-службе ведомства 25 апреля.

Следствие считает, что посетившие "форум" лица "способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного "референдума" по отделению Автономной Республики Крым от Украины и вхождению ее в состав Российской Федерации".

Прокуратура готовит документы для уведомления правоохранительных органов государств, граждане которых посетили оккупированных полуостров, о нарушениями участниками "Ялтинского форума" украинского законодательства.

Оценка финансирования мероприятия в оккупированной Ялте и участия в ней ряда компаний будет дана позднее, заверили в ведомстве.

Как сообщалось,20-22 апреля в оккупированный Крым прибыли политики из ряда европейских и других стран мира, а также делегация из непризнанной Абхазии, чтобы посетить "Ялтинский международный экономический форум". В частности, аннексированный полуостров посетила группа депутатов итальянского парламента от ультраправой "Лиги севера" и партии Сильвио Берлускони "Вперед Италия!", а также депутаты от ультраправых партий других европейских стран, в частности, австрийской "Партии свободы".

Министерство иностранных дел Украины направило в Москву ноту протеста в связи с проведением "международного форума" на оккупированной территории, а также предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.