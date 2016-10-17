Савченко рассказала, зачем ездила в оккупированный Донбасс

Депутат утверждает, что дала показания СБУ о своих поездках в ОРДЛО.

Савченко пояснила свои визиты в ОРДЛО необходимостью отслеживать пути контрабанды, а также изучать настроения жителей оккупированных территорий Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат от "Батькивщины"сообщила, что дала показания Службе безопасности Украины относительно своих поездок в оккупированные районы онецкой и Луганской областей.

"Сегодня я была в СБУ, дала все показания. Поэтому особенно те депутаты, которых это очень интересует, могут поинтересоваться у СБУ. Показания я предоставила", – заявила политик в эфире телеканала "112. Украина" вечером в понедельник, 17 октября. Она также добавила, что после эфира снова отправится на допрос в СБУ.

Свои визиты в ОРДЛО Савченко пояснила необходимостью отслеживать пути контрабанды, а также изучать настроения жителей оккупированных территорий.

"Это (поездки в ОРДЛО, – Ред.) происходило первых 3 месяца (после прибытия в Украину, – Ред.). Я отслеживала, в первую очередь, пути контрабанды, где они возможны, какие они возможны. Всю информацию я передавала соответствующим органам. Также я смотрела настроения людей. Людям там нужна помощь. Сейчас они хотели бы, чтобы война закончилась. Те же проблемы, что и у всей Украины – не хватает денег, страшное недовольство властью Плотницкого и Захарченко (главари террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, – Ред.)", – заверила депутат.

Савченко также заявила, что в случае необходимости она готова наведаться даже в Россию.

"Я буду ездить везде, куда буду считать необходимым для того, чтобы это было на пользу Украине. Даже рискуя своей жизнью. Даже если за это у нас лишают доступа к государственной тайне. Ни одной государственной тайны я не сдала. И это проверено всеми спецслужбами Украины", – резюмировала депутат.

Напомним, 12 октября во время выступления на сессии Парламенсткой Ассамблеи Совета Европы народный депутат от "Батькивщины", член украинской делегации в ПАСЕ Надежда Савченко сообщила о своих визитах на оккупированные территории, где она общалась с гражданским населением и боевиками террористических группировок.

На следующий день Надежда Савченко подтвердила, что побывала в Донбассе и провела переговоры с боевиками, но указала, что встреча произошла не на оккупированных территориях, а в "серой зоне" на линии соприкосновения.

После этого заместитель главы парламентской фрации "Народного фронта" Юрий Береза потребовал от СБУ расследовать обстоятельства поездок Савченко, а также других депутатов всех уровней чиновников в ОРДЛО.