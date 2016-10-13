Савченко призналась, что была на оккупированных территориях и общалась с террористами

Народный депутат Украины самовольно встретилась с главарями боевиков, оккупировавших Донбасс.

Савченко рассказала о своей поездке в ОРДЛО Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат Украиныпризнала, что недавно побывала на оккупированных территорях Донбасса и вела переговоры с представителями боевиков.

"Я была на оккупированной территории весьма недавно, и как ни странно, общалась с теми, кто держал меня в плену", – цитирует "Украинская правда" ее заявление, сделанное в ПАСЕ.

Савченко отметила, что смогла пообщаться с представителями "ЛНР-ДНР" настолько близко, что сумела почувствовать изменение их настроений.

"70% людей и даже те, кто держал меня в плену, жалеют о том, что они подняли оружие" –резюмировала она.

Ранее журналист Алексей Мацука заявил о том, что Надежда Савченко несколько недель назад пыталась попасть в оккупированный Донецк, чтобы встретиться с главарем "ДНР" Захарченко.

7 октября данную информацию в эфире канала "112 Украина"опровергла пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, заявившая, что данное заявление – это "абсолютная чушь, чья-то выдумка или шутка, или попытка черного пара".

По ее словам, в течение последних полутора месяцев побывать в зоне АТО Савченко не удалось вовсе.

8 октября данную информацию подтвердила сама Савченко, заявившая в эфире "112 Украина", что не делала попыток въехать на оккупированные территории для встречи с Захарченко, хотя переговоры об этом ведутся.

"В Красногоровке я была не один раз, всю "серую зону" я проезжала, но не было попытки поехать на ту сторону, поговорить с Захарченко. Такие договоренности, переговоры идут постоянно, но встречи не происходят, поэтому, когда будет встреча - мы об этом скажем", - заявила депутат.

Народный депутат Надежда Савченко уже не раз делала заявления, вызывавшие бурную реакцию украинской общественности из-за фактического подыгрывания официальной позиции Кремля в конфликте на Востоке Украины. Так, 7 июня Савченко заявила, что украинской стороне следует наладить прямой диалог с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР" для решения вопроса возвращения Донбасса. Подобную "рекомендацию" ранее давал украинской власти президент РФ Владимир Путин.

22 июля Надежда Савченко заявила, что украинцам еще придется извиняться перед жителями Донбасса. Отвечая на прямой вопрос журналиста, у кого именно надо просить прощения, Савченко сказала: "У той матери, которая потеряла последнего сына, неважно, с какой стороны".

4 августа Савченко выступила за немедленное прекращение АТО на востоке Украины.