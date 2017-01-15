Савченко признала некорректность опубликованных списков пленных

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Депутат заявила, что списки устарели и требуют доработки.

Народный депутат Украины Надежда Савченко признала, что опубликованные ею списки пленных и пропавших без вести, заявила она в эфире телеканала 112 Украина.

"Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять и всем миром собрать это будет гораздо легче. И я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь. И какими они считаются - без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать, и до того сотрудничала, с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены, так же с ОБСЕ", - говорит Савченко.

Депутат заявила, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь "нормандской четверке".

Как сообщается, Савченко нарушила закон о персональных данных человека, отметил советник главы СБУ.