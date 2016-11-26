Савченко объявила о начале собственной политической карьеры

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Депутат "Батькивщины" заявила, что она теперь независимый политик.

Савченко откроет свой фонд и будет независимым политиком Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Надежда Савченко заявила о начале самостоятельной политической карьеры, сообщив об этом в эфире "Шустер Live".

"Я не буду входить в партию. Я становлюсь независимым политиком. Я открываю свой фонд", — сказала она.

Ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Надежда Савченко заявила, что для успешного реформирования страны и "перезапуска" законов Украине необходим период диктатуры.

По ее словам, только так можно вернуть власть над страной народу.

"Чтобы изменить полномочия президента, структуру страны, законы перезапустить, чтобы они работали на людей, побороть коррупцию – нужно стать тем диктатором, который держит все в своих руках. Для того чтобы вернуть эту власть народу и сделать так, чтобы больше никогда власть у народа не забирали", – заявила она в интервью для Deutsche Welle.