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Савченко исключили из парламентского комитета по нацбезопасности и обороне - Тетерук

22 декабря в 23:16

Ранее депутата исключили из состава украинской делегации в ПАСЕ.

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Савченко выгнали из комитета по обороне
Василий Артюшенко, ZN.UA

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне единогласно поддержал исключение народного депутата Надежды Савченко из состава комитета, заявил член комитета, народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук. 

"Мы считаем ее действия личными и не представляющими деятельности нашего парламента. В мире есть мнение, что она является неопытным политиком, но это не оправдывает ее заявлений, которые она делает в пользу главарей террористических организаций", - заявил Тетерук. 

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15 декабря депутаты комитета подготовили проект постановления об исключении депутата фракции "Батькивщина" Надежды Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. 

22 декабря Верховная Рада поддержала лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. Депутата также исключили из фракции "Батькивщина".  

Причиной исключения стало несанкционированное участие Савченко в переговорах с главарями боевиков ОРДЛО. 

По материалам: 112 Украина
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Тэги комитет депутат Савченко Народный оборона исключение фракция безопасность декабрь нация парламент ПАСЕ Украина
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