Савченко исключили из парламентского комитета по нацбезопасности и обороне - Тетерук

Ранее депутата исключили из состава украинской делегации в ПАСЕ.

Савченко выгнали из комитета по обороне Василий Артюшенко, ZN.UA

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне единогласно поддержал исключение народного депутата Надежды Савченко из состава комитета, заявил член комитета, народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Мы считаем ее действия личными и не представляющими деятельности нашего парламента. В мире есть мнение, что она является неопытным политиком, но это не оправдывает ее заявлений, которые она делает в пользу главарей террористических организаций", - заявил Тетерук.

15 декабря депутаты комитета подготовили проект постановления об исключении депутата фракции "Батькивщина" Надежды Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

22 декабря Верховная Рада поддержала лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. Депутата также исключили из фракции "Батькивщина".

Причиной исключения стало несанкционированное участие Савченко в переговорах с главарями боевиков ОРДЛО.