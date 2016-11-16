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Савченко хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за сравнение депутатов с баранами 14

16 ноября в 14:24

Вызывающее поведение Савченко станет предметом рассмотрения на Регламентном комитете. Предлагают штраф или лишение права присутствовать на заседаниях.

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Савченко ответит за троещинский сленг и "баранов"
Василий Артюшенко, ZN.UA
Во фракции "Блок Петра Порошенко" предлагают привлечь к ответственности народного депутата Надежду Савченко ("Батьківщина") за оскорбительные высказывания в парламенте, сообщила депутат Татьяна Рычкова из БПП.

"От имени фракции "Блок Петра Порошенко" я обращаюсь к председателю Верховной Рады Андрею Парубию… Я считаю, что такое поведение в стенах высшего законодательного органа Украины позорит не только Верховную Раду… Я настаиваю на том, что подобные действия и заявления должны быть рассмотрены на Регламентном комитете парламента. Я уверена, что за такие нарушения депутатской этики должны налагаться штрафы, вплоть до запрета присутствия депутата на нескольких заседаниях парламента", - сказала Рычкова на пленарном заседании парламента.

Напомним, что 15 ноября Надежда Савченко с трибуны парламента назвала народных депутатов "баранами". "Вы политически спекулируете и доказываете людям еще раз всем, что вы бараны. Только один баран более круторогий, чем другой. На самом деле бараны все", - сказала Савченко.

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В ответ народный депутат Украины от БПП Ирина Луценко сказала: "Сообщаю козам, которые зашли с помощью мирового сообщества в этот парламент: более 60 тысяч амнистированных и выпущенных зэков из России сейчас воюют и убивают наших солдат".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги депутат парламент Савченко
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14 комментариев
  • Дідусь Іванович Сегодня, 15:02 Барани й обирають баранів. Серед баранів і кози трапляються. За діючим законом про вибори і дострокові вибори будуть виборами баранами баранів. Щоб позбавитися сталінської централізації народних депутатів слід обирати з низів до центру, децентралізовано, без визначення рівня рад. Вже обрані після формування районних рад (сільські ради є складовими райради) повинні делегувати кращих представників до облрад, де так само - найкращих до ВРУ. Тоді барани-виборці будуть відповідальними за обраних баранів і мінятимуть при необхідності...
    Сергій Подоляк Сегодня, 15:50
    Верно назвала.
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  • Kiev73 Сегодня, 15:01 А за то что они сделали и продолжают творить- вешать на каждом столбе на Крещатике! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Влад Кон Сегодня, 14:59
    Влад Кон Сегодня, 14:47 «Это ж так только с большой любовью можно назвать тех выродков. Расцеловать взад им надо ту Савченко за столь любезные слова.»
    Так и возмущаются же те, которые себя таковыми считают.         Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Владимир Галаган Сегодня, 14:53 Ну нельзя так, - ведь не все там бараны, свиньи тоже есть. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Dmitriy Kazetskiy Сегодня, 14:53 шакалов обозвать баранами, таки да - оскорбление. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Alexandr Ilchenko Сегодня, 14:53 Таки барани,за порівняння їх з депутатами, образились... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Alex Artem Сегодня, 14:53 Хоч горшком , аби в пiчь не садили ! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Украинец Киевский Сегодня, 14:50 Недавно Ген Прокурор Луценко закрыл дело "о хулиганстве в зале ВР депутата Парубий А, который несколько лет назад кидал в зале ВР ДЫМОВЫЕ ШАШКИ" Кидать Дымовые шашки в ВР - не преступление, а назвать депутатов "баранами" - преступление перед животными! Правильная расшифровка БПП - барыги, [цензура]-сы и предатели Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Victor Logatskiy Сегодня, 14:50 К тому же, её следует привлечь к уголовной ответственности за негуманное отношение к животным. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Кузя Кузьмин Сегодня, 14:50 САВЧЕНКО НЕ ПРАВА! КАК ОНИ БЫЛИ ПРОСТИТУТКАМИ ТАК И ОСТАЛИСЬ! Ответить Цитировать Пожаловаться
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