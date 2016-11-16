Вызывающее поведение Савченко станет предметом рассмотрения на Регламентном комитете. Предлагают штраф или лишение права присутствовать на заседаниях.

Савченко ответит за троещинский сленг и "баранов" Василий Артюшенко, ZN.UA

Во фракции "Блок Петра Порошенко" предлагают привлечь к ответственности народного депутата("Батьківщина") за оскорбительные высказывания в парламенте, сообщила депутат Татьяна Рычкова из БПП.

"От имени фракции "Блок Петра Порошенко" я обращаюсь к председателю Верховной Рады Андрею Парубию… Я считаю, что такое поведение в стенах высшего законодательного органа Украины позорит не только Верховную Раду… Я настаиваю на том, что подобные действия и заявления должны быть рассмотрены на Регламентном комитете парламента. Я уверена, что за такие нарушения депутатской этики должны налагаться штрафы, вплоть до запрета присутствия депутата на нескольких заседаниях парламента", - сказала Рычкова на пленарном заседании парламента.

Напомним, что 15 ноября Надежда Савченко с трибуны парламента назвала народных депутатов "баранами". "Вы политически спекулируете и доказываете людям еще раз всем, что вы бараны. Только один баран более круторогий, чем другой. На самом деле бараны все", - сказала Савченко.

В ответ народный депутат Украины от БПП Ирина Луценко сказала: "Сообщаю козам, которые зашли с помощью мирового сообщества в этот парламент: более 60 тысяч амнистированных и выпущенных зэков из России сейчас воюют и убивают наших солдат".