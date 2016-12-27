САП оспаривает решение суда о мере пресечения Охендовскому

Главу ЦИК подозревают в получении 1,2 млн грн взятки от Партии регионов.

САП подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения Охендовскому Андрей Товстыженко, ZN.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личного обязательства председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

"Да, есть апелляция", – сказали в суде "Радіо Свобода".

Ранее сообщалось, что Соломенский суд Киева избрал главе ЦИК Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. При этом суд принял решение не назначать залог в сумме 1 млн 291 тисячи гривен, о котором просил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также отказался отстранять Охендовского от исполнения обязанностей главы ЦИК.

13 декабря Детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.