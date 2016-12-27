САП оспаривает решение суда о мере пресечения Охендовскому

Главу ЦИК подозревают в получении 1,2 млн грн взятки от Партии регионов.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личного обязательства председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.
"Да, есть апелляция", – сказали в суде "Радіо Свобода".
Ранее сообщалось, что Соломенский суд Киева избрал главе ЦИК Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. При этом суд принял решение не назначать залог в сумме 1 млн 291 тисячи гривен, о котором просил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также отказался отстранять Охендовского от исполнения обязанностей главы ЦИК.
13 декабря Детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.Радіо Свобода