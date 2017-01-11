САП обжалует отказ суда отстранить главу ЦИК

Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу 16 января.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует отказ суда об отстранении Охендовского от должности Кадр/YouTube

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует решение Соломенского районного суда столицы об отказе отстранить от должности председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского.

Заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко сообщил, что Апелляционный суд города Киева рассмотрит эту жалобу уже в понедельник, 16 января, но время рассмотрения жалобы еще не определено, передает "Украинская правда".

Как сообщало ранее ZN.UA, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком. По информации источников ZN.UA в Национальном антикоррупционном бюро, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должен был состояться в понедельник, 26 декабря. Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление главы ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, которая касается его обвинений в получении взяток в особо крупны размерах.

13 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.