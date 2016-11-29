Самые дисциплинированные депутаты - во фракциях "Народный фронт" и БПП

В Раде нет ни одного депутата, который бы принял участие во всех без исключения голосованиях во время пленарных заседаний.

Виталий Чепинога оказался самым нелояльным к своей фракции депутатом Рады Виталий Чепинога/Facebook

Гражданская сеть ОПОРА подвела основные итоги деятельностиVIII созыва за два года работы.

По данным мониторинга, в разрезе фракций наиболее дисциплинированными являются "Народный фронт" (показатель посещаемости пленарных заседаний 88%), "Блок Петра Порошенко" (86%) и "Самопомич" (83%).

Вместе с тем, отмечают в ОПОРЕ, полностью лояльных депутатов нет ни в одной фракции (показателем лояльности депутатов является количество голосований, когда позиция депутата совпадает с позицией большинства членов фракции).

Чаще всего отклоняется от согласованной позиции в "Блоке Петра Порошенко" Виталий Чепинога (79% несовпадений в голосованиях), в "Народном фронте" Денис Дзензерский (63%), в "Оппозиционном блоке" Игорь Шурма (58%).

Эксперты отметили, что за два года работы в Верховной Раде прошло 6726 голосований. Нет ни одного депутата, который бы принял участие во всех без исключения голосованиях во время пленарных заседаний. В среднем во время голосований в Верховной Раде присутствуют 358 депутатов. Отдельные депутаты проигнорировали более 90% всех голосований, а именно Андрей Билецкий (показатель посещаемости голосований – 1%), Дмитрий Ярош (3%), Сергей Клюев (3,2%).

Как было подсчитано ОПОРОЙ, 71% всех действующих законов, зарегистрированных депутатами и принятых в парламенте VIII созыва, был разработан при участии депутатов "Блока Петра Порошенко", а "Народный фронт" принял участие в подготовке 58% действующих законов.

Напомним, по данным ОПОРЫ, 11% законопроектов из зарегистрированных в течение двух лет работы Верховной Рады VIII созыва стали законами. В разрезе фракций наименее продуктивными были представители "Оппозиционного блока" (3,6%), а максимальный показатель среди коллег показали депутаты из "Радикальной партии" (13,8%).