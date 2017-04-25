Саммит Украина-ЕС планируют провести в июне-июле

На саммите дадут оценку результатов временного применения ЗСТ между Украиной и ЕС и обсудят дополнительные меры торговой и финансовой поддержки со стороны ЕС.

Стало известно, когда состоится очередной саммит Украина-ЕС Василий Артюшенко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины готовит проведение 19- го саммита "" в июне-июле.

"По состоянию на сегодняшний день прорабатывается возможность проведения девятнадцатого саммита "Украина - ЕС" в Украине в июне-июле 2017", - этом говорится в ответе МИДа на запрос агентства "Українські новини".

МИД отмечает, что ключевыми задачами саммита должны стать обеспечение дальнейшей действенной поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии агрессии России, сохранение четкой обусловленности между санкционным режимом против России и полной имплементацией "Минских договоренностей", а также согласование общих подходов относительно дальнейших действий с целью возобновления мира на востоке Украины.

Также внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что саммит должен стать важным поводом для фиксации завершения процесса ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, определения дальнейших приоритетов в реализации экономических и институциональных реформ в контексте имплементации соглашения и его ключевого элемента - зоны свободной торговли.

"В ходе саммита стороны смогут дать оценку результатов временного применения ЗСТ между Украиной и ЕС, обсудить дополнительные меры торговой и финансовой поддержки со стороны ЕС на цели, связанные с реализацией программы реформ, учитывая беспрецедентные шаги со стороны РФ по эскалации торгово-экономической войны против Украины", - говорится в ответе.

МИД также рассчитывает, что процедуры в институциях ЕС относительно подтверждения решения о введении безвизового режима для граждан Украины будут завершены до проведения саммита.

Напомним, что саммит "Украина - ЕС" прошел в Брюсселе 24 ноября 2016 года. В ходе саммита президент Петр Порошенко сообщил, что намерен инициировать отмену моратория на экспорт необработанной древесины.