Саакашвили рассказал, как Порошенко использовал его в борьбе против Яценюка

Президент обещал, что после отставки правительства, "все пойдет хорошо".

Саакашвили заявил, что разочарован действиями Порошенко Пресс-служба Президента Украины

Председатель Одесской облгосадминистрацииутверждает, что президент Украины Петр Порошенко использовал его в политическом противостоянии с экс-премьером Арсением Яценюком.

"Полгода тому назад, в апреле вернее, я пошел к президенту и сказал, что я не могу так больше работать. Мы все обманываем людей. Он мне сказал: "Вот увидишь, мы вместе избавимся от Яценюка и заживем, и все пойдет хорошо". Это мне он сказал еще в январе", – заявил Саакашвили на брифинге в Одессе во вторник, 8 ноября, передает телеканал "112. Украина".

Напомним, председатель Одесской ОГА в течение осени 2015 – весны 2016 годов жестко критиковал правительство Арсения Яценюка, обвинял в коррупции его окружение, в частности, главу МВД Арсена Авакова и депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Именно они стали одной из главных мишеней "Антикоррупционных форумов", организованных сторонниками Саакашвили.

При этом руководитель Одесской области избегал критики в адрес команды президента Порошенко и главы государства лично. 10 апреля Яценюк заявил о решении подать в отставку, через яетрые дня Верховная Рада утвердила состав нового правительства во главе с Владимиром Гройсманом.

Как сообщалось, 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставкус поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.