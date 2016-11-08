Саакашвили отчитается о проделанной работе 9 ноября

Бывший глава Одесской ОГА стыдится того, что не смог выполнить многие данные им обещания.

По заявлениям Саакашвили, сейчас у власти в Украине и Одессе находятся представители криминалитета

Подавший в отставку глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили намерен в среду, 9 ноября, отчитаться о своей работе на заседании Кабинета министров Украины.

"Завтра я буду в Киеве и прошу Кабинет министров Украины, как и предлагалось, сначала заслушать меня с докладом о проделанной работе, перед обсуждением моего заявления об отставке", - написал Саакашвили в Facebook.

Он также анонсировал переезд в Киев для участия в общеукраинском политическом процессе.

По заявлениям Саакашвили, сейчас у власти в Украине и Одессе находятся представители криминалитета, и они должны быть отстранены от управления страной и Одессой.

"Я беру паузу, чтобы вернуться с большим проектом и большими деньгами", - добавил Саакашвили.

Кроме того, он вновь заявил, что часть анонсируемых или запущенных им во время работы во главе Одесской ОГА инициатив и проектов не была реализована, поскольку неоднократно звучавшие из уст президента Украины Петра Порошенко обещания поддержки в последствии так и остались словами. В этом ключе политик добавил, что сам лично стыдится того, что не смог выполнить многие данные им обещания.

Напомним, что 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.