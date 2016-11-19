Саакашвили обвинил депутата от БПП в организации "Шатуна"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Саакашвили также обвинил Грынива в ведении "войны" против него.

Саакашвили обвинил Грынива в организации “Шатуна” president.gov.ua

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили обвинил народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Грынива в организации плана "Шатун", согласно с которым Украиной должны были прокатиться массовые протесты.

"Представитель Президента в Верховной Раде, нардеп Игорь Грынив является мозговым центром группы, которая ведет против меня войну. Именно Грынив и придумал так называемый план "Шатун" – будто Украина плывет в лодке, а любой кто не согласен с действующей политикой, его расшатывает", – сказал Саакашвили в эфире канала ZIK.

По его словам, Грынив хотел избежать протестов украинцев против "коррумпированной власти".

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что экспертиза подтвердила подлинность документов плана "Шатун", добытого украинскими хакерами при взломе почты советника президента РФ Владислава Суркова.

4 ноября Василий Грицак подтвердил, что украинские хакеры из организации "КиберХунта" действительно добыли данные переписки из электронной почты приемной помощника президента РФ Владислава Суркова.

Группа хакеров "КиберХунта" ранее заявила, что взломала переписку Суркова. Хакеры утверждают, что добытые и опубликованные ними документы – это план по дестабилизации Украины "Шатун", который нашли в переписке Суркова с его помощником Карповым.

Министр Юстиции Павел Петренко в связи с этим заявил, что Минюст может может включить документы, которые украинские хакеры якобы получили, взломав электронную почту помощника президента РФ Владислава Суркова, в международные иски против России. Петренко подчеркнул, что документы соответствуют стилю и философии российской власти.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Помощник президента РФ Владислав Сурков, о взломе переписки которого ранее сообщили украинские хакеры, вообще не пользуется электронной почтой.