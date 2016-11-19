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Саакашвили обвинил депутата от БПП в организации "Шатуна"

19 ноября в 16:54

Саакашвили также обвинил Грынива в ведении "войны" против него.

Саакашвили
Саакашвили обвинил Грынива в организации “Шатуна”
president.gov.ua

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили обвинил народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Грынива в организации плана "Шатун", согласно с которым Украиной должны были прокатиться массовые протесты.

"Представитель Президента в Верховной Раде, нардеп Игорь Грынив является мозговым центром группы, которая ведет против меня войну. Именно Грынив и придумал так называемый план "Шатун" – будто Украина плывет в лодке, а любой кто не согласен с действующей политикой, его расшатывает", – сказал Саакашвили в эфире канала ZIK.

По его словам, Грынив хотел избежать протестов украинцев против "коррумпированной власти".

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Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что экспертиза подтвердила подлинность документов плана "Шатун", добытого украинскими хакерами при взломе почты советника президента РФ Владислава Суркова.

4 ноября Василий Грицак подтвердил, что украинские  хакеры из организации "КиберХунта" действительно добыли данные переписки из электронной почты приемной помощника президента РФ Владислава Суркова.

Группа хакеров "КиберХунта" ранее заявила, что взломала переписку Суркова. Хакеры утверждают, что добытые и опубликованные ними документы – это план по дестабилизации Украины "Шатун", который нашли в переписке Суркова с его помощником Карповым.

Министр Юстиции Павел Петренко в связи с этим заявил, что Минюст может может включить документы, которые украинские хакеры якобы получили, взломав электронную почту помощника президента РФ Владислава Суркова, в международные иски против России. Петренко подчеркнул, что документы соответствуют стилю и философии российской власти.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Помощник президента РФ Владислав Сурков, о взломе переписки которого ранее сообщили украинские хакеры, вообще не пользуется электронной почтой.

По материалам: Телеканал ZIK
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Тэги Украина Сурков Грынив Саакашвили
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3 комментария
  • Васильева Татьяна Сегодня, 17:33 а что еще "нарыла" "КиберХунта" кроме переписки Суркова? Почему такая серьезная организация ограничилась только одним почтовым аккаунтом? Ни ДО ни ПОСЛЕ вскрытия почты Суркова об этой организации ничего не слышно? Почему нет переписки Кобзона с Лорак? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Ruslan Puschkin Сегодня, 17:12 Чем больше слушаю Саакашвили, тем больше солидарен с правительством и большей частью народа Грузии, которые выгнали из страны этого болтуна, шатуна. Работать не умеет вообще, но бла-бла-бла это его стихия! Зачем приглашать в Украину "шатунов" если своих хоть пруд пруди?
    Ali Aliga Сегодня, 17:33
    Не надо лялякать, мистер. Саакашвили полностью прав. Никакого "Шатуна" не существует. Это чисто выдумка коррупционеров, чтобы любые протесты против этой вороватой власти объявлять "рукой Маасквы". Уважаемый Дмитрий Гордон еще вчера то же самое про Шатуна заявил что и Саакашвили. Шатун нужен нынешней власти. Нужный фейк для наивняков вроде Вас, уважаемый. А Вы или реально наивный пионер, или проплаченный этой властью бот.
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