Саакашвили напомнил, что нынешние элиты в Украине воспитанны Кучмой

По словам одесского чиновника, ценности украинских политиков сегодня не совсем западные.

Саакашвили рассказал о "российских ценностях" нынешней политической элиты в Украине. president.gov.ua

Современная украинская политическая элита появилась на свет благодаря президенту Леониду Кучме и была им воспитана.

"Все они выросли под его крылом. Они меняют должности. То они в оппозиции, то у власти. Но они остаются неприкасаемыми, и люди начали в них разочаровываться", - сказал председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили на саммите YES.

Он напомнил, что Украина сегодня пытается защититься от агрессии России. Однако, по его словам, ценности нынешней политической элиты в Киеве ближе к русским, чем к западным. Также Саакашвили подчеркнул, что сегодня украинская политическая система тесно интегрирована с олигархами, которые назначают своих людей во все органы власти. И эти люди обьедененны в целую систему, подконтрольную олигархам.

"Если господин Данилюк уволит господина Насирова из Министерства финансов, то на его место придет кто-то другой из той же системы. Нужно избавиться от нее. И это понемногу происходит. Первый Майдан не смог этого сделать. А вот сейчас появились новые люди, которые требуют изменений", - сказал Саакашвили.

Он также добавил, что новое поколение политиков отличается "желанием построить государство", чего нет у старых элит. К тому же новые политики, по его словам, имеют западное образование и ценности, а также готовые рисковать и принимать самостоятельные решения. Однако, Саакашвили добавил, что новая элита должна прийти к власти эволюционным путем, а не революционным. Ведь даже второй Майдан привел к власти старых политиков, потому что не заметил альтернативы.

В это же время, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что политики в Украине не изменились, потому что их привели те же олигархи. Однако, по вопросу появления новой элиты в Украине, Луценко отметил, что хотел бы, чтобы новые, молодые политики "пользовались своими мандатами и писали законы".