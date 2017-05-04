С депутатов сняли 1,7 млн грн за прогулы заседаний Рады

Чаще всего в Раду ходят депутаты из "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко" и Радикальной партии Олега Ляшко.

Депутатов лишили части зарплаты за прогулы Василий Артюшенко, ZN.UA

Из заработной платы народных депутатов с начала года было снято 1,7 млн грн за пропуски заседаний, сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на ответ аппарата парламента.

"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни за первый квартал 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 1748,7 тыс. грн", - говорится в ответе.

Согласно действующим нормам, если депутат пропускает пленарное заседание Рады, то зарплата ему за это время не начисляется. По данным исследования КИУ, лишь 10% (41 из 423) депутатов посетили все заседания Рады в 2017 году. Остальные депутаты пропустили одно или несколько заседаний парламента, соответственно, они не получили часть зарплаты.

Отдельные депутаты не появлялись в парламенте на протяжении месяцев. Так, в январе-феврале пятеро нардепов пропустили все заседания Рады, в марте – восемь, в апреле – семь. В апреле все заседания Рады по данным письменной и электронной регистрации пропустили Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Петр Сабашук, Евгений Бакулин, Вячеслав Богуслаев, Александр Онищенко, Сергей Клюев.

В среднем на заседание Рады регистрировались 86% депутатов фракции "Народного фронта", 84% - БПП и Радикальной партии. Худшие показатели посещаемости в депутатских групп "Воля народа" (64%) и "Видродження" (65%).

Всего в 2017 году состоялось 42 пленарных заседания Верховной Рады.

Как сообщалось, в апреле 2017 года депутаты фракции "Оппозиционного блока" пропустили две трети голосований Верховной Рады. Несмотря на отказ от голосований, депутаты "Оппозиционного блока" исправно посещали заседания. Так, по данным письменной регистрации они посетили 73% заседаний Рады в апреле.