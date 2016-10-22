Руководителя ГБР определили еще до проведения конкурса, ему отведена лишь роль формальности - Трепак

Власть делает все, чтобы исключить любой кадровый эксцесс в формировании руководства этого важнейшего органа.

Конкурс на руководителя ГБР является формальностью, считает Трепак kmu.gov.ua

Кандидатуру победителя конкурса на должность главы Госбюро расследований (ГБР) определили еще до проведения конкурса те, кто считает себя уполномоченным на принятие всех государственных решений. Конкурсу же отведена роль формальности, которая должна только закрепить это "государственное" решение.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

По его словам, все идет к тому, чтобы в принципе исключить любой кадровый эксцесс в формировании руководства этого важнейшего органа, который в перспективе может стать ключевым во всей правоохранительной системе, аккумулировав значительную часть полномочий ГПУ, СБУ, МВД, ДФС, а также НАБУ (последнее вообще, по некоторым планами, должно стать структурным подразделением ГБР).На это, отмечает Трепак, указывает ряд обстоятельств., состав конкурсной комиссии. Ее большинство сформировано из представителей двух политических сил — БПП (президента) и "Народного фронта". Итак, есть высокая вероятность того, что руководящие должности в ГБР будут просто разделены по договоренности между этими силами: директор — от БПП (президента), заместитель (заместители) — от НФ. Не исключено, что в пакет договоренностей войдут и другие важные для обеих политических сил вопросы. Поэтому о независимости будущего руководства ГБР, а значит — и самого правоохранительного органа, говорить не придется в принципе.Следует отметить, что президентских назначенцев в этой комиссии изначально связывали с нардепом от БПП А.Грановским, которого в политических кругах называют "ответственным" за ГБР. Ключевой в президентской тройке членов конкурсной комиссии фигурой считается адвокат Т.Слипачук. Кстати, в начале октября президент присвоил ей звание заслуженного юриста Украины, что, в контексте ее участия в конкурсной комиссии, представляется не вполне корректным., к работе этой комиссии нет того внимания со стороны общественности и международных партнеров, какое было приковано к работе комиссии по отбору кандидатуры на должность директора НАБУ. Такое безразличие лишает деятельность комиссии придирчивого общественного контроля, а следовательно — расширяет ее возможности действовать по своему усмотрению., ход конкурса и промежуточные решения комиссии, в общем контексте представляются весьма симптоматичными. Так, показательно решение комиссии отказать, на формальных основаниях, в допуске к участию в конкурсе на замещение должности директора ГБР руководителю департамента специальных расследований ГПУ С.Горбатюку. Этот отказ был вполне ожидаемым, исходя из тех задач, для выполнения которых подбирается руководитель указанного органа", - отмечает Трепак.

"Следует четко понимать: конкурс продлится до тех пор, пока у режиссеров формирования руководства ГБР не будет стопроцентной уверенности в том, что место его директора займет "свой" кандидат. Вне всяких сомнений: названный победителем кандидат будет четко ориентирован на группу политических "кураторов" силового блока, которые в СБУ "ведут" Главк "К", в ГПУ — имеют "свой" департамент, а через недавнюю так называемую судебную реформу взяли под полный контроль судебную власть", - говорится в статье.



Напомним, как пишет Трепак, новая властная команда взяла под свой контроль "старые" правоохранительные органы (ГПУ, СБУ и МВД) и активно занимается "приручением" новых - НАБУ и САП.



Подробнее о ситуации с антикоррупционными органами в Украине читайте в статье Виктора Трепака "Правоохранительная реформа на финишном старте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".