Руководителя ГБР определили еще до проведения конкурса, ему отведена лишь роль формальности - Трепак

Власть делает все, чтобы исключить любой кадровый эксцесс в формировании руководства этого важнейшего органа.
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.
По его словам, все идет к тому, чтобы в принципе исключить любой кадровый эксцесс в формировании руководства этого важнейшего органа, который в перспективе может стать ключевым во всей правоохранительной системе, аккумулировав значительную часть полномочий ГПУ, СБУ, МВД, ДФС, а также НАБУ (последнее вообще, по некоторым планами, должно стать структурным подразделением ГБР).
На это, отмечает Трепак, указывает ряд обстоятельств.
"Во-первых, состав конкурсной комиссии. Ее большинство сформировано из представителей двух политических сил — БПП (президента) и "Народного фронта". Итак, есть высокая вероятность того, что руководящие должности в ГБР будут просто разделены по договоренности между этими силами: директор — от БПП (президента), заместитель (заместители) — от НФ. Не исключено, что в пакет договоренностей войдут и другие важные для обеих политических сил вопросы. Поэтому о независимости будущего руководства ГБР, а значит — и самого правоохранительного органа, говорить не придется в принципе.
Следует отметить, что президентских назначенцев в этой комиссии изначально связывали с нардепом от БПП А.Грановским, которого в политических кругах называют "ответственным" за ГБР. Ключевой в президентской тройке членов конкурсной комиссии фигурой считается адвокат Т.Слипачук. Кстати, в начале октября президент присвоил ей звание заслуженного юриста Украины, что, в контексте ее участия в конкурсной комиссии, представляется не вполне корректным.
Во-вторых, к работе этой комиссии нет того внимания со стороны общественности и международных партнеров, какое было приковано к работе комиссии по отбору кандидатуры на должность директора НАБУ. Такое безразличие лишает деятельность комиссии придирчивого общественного контроля, а следовательно — расширяет ее возможности действовать по своему усмотрению.
В-третьих, ход конкурса и промежуточные решения комиссии, в общем контексте представляются весьма симптоматичными. Так, показательно решение комиссии отказать, на формальных основаниях, в допуске к участию в конкурсе на замещение должности директора ГБР руководителю департамента специальных расследований ГПУ С.Горбатюку. Этот отказ был вполне ожидаемым, исходя из тех задач, для выполнения которых подбирается руководитель указанного органа", - отмечает Трепак.
"Следует четко понимать: конкурс продлится до тех пор, пока у режиссеров формирования руководства ГБР не будет стопроцентной уверенности в том, что место его директора займет "свой" кандидат. Вне всяких сомнений: названный победителем кандидат будет четко ориентирован на группу политических "кураторов" силового блока, которые в СБУ "ведут" Главк "К", в ГПУ — имеют "свой" департамент, а через недавнюю так называемую судебную реформу взяли под полный контроль судебную власть", - говорится в статье.
Напомним, как пишет Трепак, новая властная команда взяла под свой контроль "старые" правоохранительные органы (ГПУ, СБУ и МВД) и активно занимается "приручением" новых - НАБУ и САП.
Подробнее о ситуации с антикоррупционными органами в Украине читайте в статье Виктора Трепака "Правоохранительная реформа на финишном старте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA