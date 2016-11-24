Руководители Украины и ЕС проведут переговоры на саммите в Брюсселе

По итогам саммита планируется договориться о безвизовом режиме с Евросоюзом.

На саммите в Брюсселе поговорят о безвизе Василий Артюшенко, ZN.UA

В Брюсселе сегодня начнется 18-й саммит Украина-ЕС, в рамках которого пройдут переговоры ряду ключевых вопросов.

Ожидается, что по итогам саммита будут достигнуты конкретные договоренности о предоставлении Украине безвизового режима, перспективе вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС, выделение дополнительных 15 млн евро в рамках соглашения о предоставлении помощи Украине на борьбу с коррупцией, а также 104 млн на реформу системы государственного управления, сообщает "Интерфакс-Украина".

Украину на саммите представят Петр Порошенко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр иностранных дел Павел Климкин, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Со стороны ЕС будут участвовать президент Европейского совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента Мартин Шульц.

Также ожидается вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович, вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис и ряда еврокомиссаров.

Саммит "Украина-ЕС" переносился дважды в течение этого года. Сначала Киев и Брюссель договорились перенести с мая на сентябрь из-за нидерландского референдума по ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Но в сентябре саммит опять отложили.

Напомним, что на этой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".