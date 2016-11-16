Ростовский суд организует допрос Януковича в режиме видеоконференции - адвокат

Святошинский суд будет организовывать видеоконференцию с Виктором Януковичем.

Видеоконференцию с Януковичем будет организовывать Святошинский суд Андрей Товстыженко, ZN.UA

Святошинский районный суд Киева получил в среду, 16 ноября, уведомление от Ростовского областного суда РФ о возможности проведения 25 ноября допроса в режиме видеоконференции бывшего президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу об обвинении 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Виталий Сердюк.

"Святошинский суд получил это уведомление, и теперь дело за Святошинским судом, чтобы надлежащим образом организовать видеоконференцию", - сообщил адвокат.

Ранее сообщалось, что Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Виктора Януковича могут допросить по делу против экс-беркутовцев в качестве свидетеля уже в ноябре.

Сердюк также подтвердил, что ведется активная подготовка к судебному заседанию в городе Ростов-на-Дону.