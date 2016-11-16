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РосСМИ сообщили о задержании в Крыму еще одного "украинского диверсанта" 13

16 ноября в 10:24

Схваченный в Крыму "украинский разведчик" якобы имел при себе пистолет, гранату и материалы для изготовления взрывчатки.

фсб
В оккупированном Россией Крыму схватили еще одного украинца
marker.ru
Российские силовики задержали в оккупированном Симферополе еще одного украинского гражданина, который якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. 

По информации российских СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных структурах РФ, подозреваемый имел при себе оружие. 

"Задержан в Симферополе предполагаемый сотрудник ГУР МО Украины. Изъяты граната, пистолет, элементы для изготовления СВУ",  - сообщил источник российским журналистам. 

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Сообщалось, что  что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.

 Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").

По материалам: РИА Новости
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Тэги Украина Россия Крым
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13 комментариев
  • Виктор Азовцев Сегодня, 11:52 Это какой же уже по счёту? СОТЫЙ? Или тысячный? Что творится!!! Прямо ужас какой то ,куда не глянь везде диверсанты и шпионы и что самое интересное в своей же стране Украине а россияне их ловят. И главное все такие тупые что постоянно таскают с собой и пистолеты и сумки с инструментами что бы делать эти СВУ да ещё и огромной мощности,и десятки килограммов взрывчатки в рюкзаках. А доблестные ФСБэшники то какие орлы! "Диверсант" ещё сам не знает что его "арестовали" а уже во всём "признался". Вот это спецы! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Pavliv JW Taras Сегодня, 11:44 треба надати адекватну відповідь! півгодинки постояти біля посольства та знайти парочку диверсантів...от і усе! :-)
    Pavliv JW Taras Сегодня, 11:45
    Потім обмени, Мінськ 2 і все чикі пукі///
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  • Pavliv JW Taras Сегодня, 11:44 треба надати адекватну відповідь! півгодинки постояти біля посольства та знайти парочку диверсантів...от і усе! :-) Ответить Цитировать Пожаловаться
  • илья добрый Сегодня, 11:35 а откуда вы всё знаете ? вы шо читаете россми? южёсь какой , не читайте россми и не будет никаких диверсантов , живите счастливо! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Андрей Пригарницкий Сегодня, 11:25 Украинский разведчик на территории Украины? Смешно! Больше читайте здесь: http://zn.ua/POLITICS/rossmi-soobschili-o-zaderzhanii-esche-odnogo-ukrainskogo-diversanta-230339_.html
    Степан Кулиба Сегодня, 11:57
    Проснись. Крым уже давно не Украина. А по сути никогда и не был украинским. Неучь.
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  • Kucherenko Valerii Сегодня, 11:24 А случайно эти "диверсанты" 120мм пушку не тянули??????? стрелять прямой наводкой???? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Юрий Захарченко Сегодня, 11:16 В Рассее СМИ нет! Там СРЕДСТВА МАССОВОЙ ПРОПАГАНДЫ (СМП)!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Шмат Сегодня, 11:11 И что есть дауны которые верят???Какие диверсанты??совсем куку???Что взорвано хоть одно???и что это даст???Любовь Крымского населения к Украине???Дауны тупые.. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Polomarenko Anatoly Сегодня, 11:05 Ватани, як можна на українській території бути українському диверсанту? Ви хоч гопки скачіть і доказуйте, що "кримваш", а ООН заявила що ні і санкції збережуться. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Serg SME Сегодня, 11:04 И что, ну прокололись, с кем не бывает... Ответить Цитировать Пожаловаться
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