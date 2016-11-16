Схваченный в Крыму "украинский разведчик" якобы имел при себе пистолет, гранату и материалы для изготовления взрывчатки.
По информации российских СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных структурах РФ, подозреваемый имел при себе оружие.
"Задержан в Симферополе предполагаемый сотрудник ГУР МО Украины. Изъяты граната, пистолет, элементы для изготовления СВУ", - сообщил источник российским журналистам.
Сообщалось, что что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.
Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").РИА Новости