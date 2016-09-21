Российский ЦИК утвердил "депутатов" Госдумы от оккупированного Крыма

Аксенов отказался, а Поклонская попала в российский парламент.
Так, по партийным спискам в Думу попали "вице-премьер-министры" Крыма Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также "прокурор Крыма" Наталья Поклонская. "Глава администрации" Крыма Сергей Аксенов, который возглавлял список "Единой России" на оккупированном полуострове, от депутатского мандата отказался.
Кроме того, еще четыре человека "избраны" в одномандатных избирательных округах (ИО).
От "Симферопольского ИО № 19" прошел Андрей Козенко, "вице-спикер" оккупационного "Госсовета Республики Крым".
"Керченский ИО № 20" будет представлять Константин Бахарев "первый вице-спикер" оккупационного "Госсовета Республики Крым".
От "Евпаторийского ИО № 21 стала депутатом Светлана Савченко, председатель "Комитета ГС РК по культуре и охране культурного наследия".
"Севастопольский ИО № 219" достался Дмитрию Белику, замдиректора ООО "БИГ-КРЫМ".
Как сообщалось, Верховная Рада приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва, их результатов, а следовательно, полномочий и актов и решений Госдумы. Постановление №5135 поддержали 264 народных депутата.ZN.UA