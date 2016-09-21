Российский ЦИК утвердил "депутатов" Госдумы от оккупированного Крыма

Аксенов отказался, а Поклонская попала в российский парламент.

"Депутатами" Госдумы от Крыма стали семь человек Василий Артюшенко, ZN.UA

"Депутатами" Государственной Думы Российской Федерации от оккупированного Крыма стали шесть человек, все они баллотировались от партии "Единая Россия". Имена "депутатов" опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Так, по партийным спискам в Думу попали "вице-премьер-министры" Крыма Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также "прокурор Крыма" Наталья Поклонская. "Глава администрации" Крыма Сергей Аксенов, который возглавлял список "Единой России" на оккупированном полуострове, от депутатского мандата отказался.

Кроме того, еще четыре человека "избраны" в одномандатных избирательных округах (ИО).

От "Симферопольского ИО № 19" прошел Андрей Козенко, "вице-спикер" оккупационного "Госсовета Республики Крым".

"Керченский ИО № 20" будет представлять Константин Бахарев "первый вице-спикер" оккупационного "Госсовета Республики Крым".

От "Евпаторийского ИО № 21 стала депутатом Светлана Савченко, председатель "Комитета ГС РК по культуре и охране культурного наследия".

"Севастопольский ИО № 219" достался Дмитрию Белику, замдиректора ООО "БИГ-КРЫМ".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва, их результатов, а следовательно, полномочий и актов и решений Госдумы. Постановление №5135 поддержали 264 народных депутата.