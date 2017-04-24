Российская агрессия в Украине мешает улучшению отношений США и РФ – Тиллерсон

Глава Госдепа США обсудил с Порошенко послание руководству РФ.

Тиллерсон рассказал Порошенко о том, что мешает сближению США и РФ president.gov.ua

Улучшению отношений США и РФ мешает российская агрессия на Востоке Украины. Приэтом США заинтересованы в отношениях с Россией, сказано в заявлении Государственного департамента США по итогам телефонного разговора главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента Украины Петра Порошенко.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. "Госсекретарь Тиллерсон позвонил президенту Украины Петру Порошенко, чтобы обсудить его (Тиллерсона – ред.) недавнюю поездку в Москву и послание российскому руководству о том, что, хотя США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, действия России на востоке Украины препятствуют этому", - сообщили в Госдепе.

Тиллерсон также заверил Порошенко, что США "твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины", а также подтвердил, что США не снимут с России санкции до тех пор, пока "Россия не вернет полный контроль над Крымским полуостровом Украине и не выполнит в полной мере Минские соглашения".

Напомним, что после встречи с Путиным и Лавровым Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о низком уровне доверия между США и РФ.

Накануне визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву в Государственном департаменте сообщили о его намерениях в очередной раз напомнить кремлевскому руководству, что санкции за вооруженную агрессию против Украины будут действовать до выполнения Минских договоренностей, а "крымский пакет" санкций останется в силе до возвращения оккупированного полуострова под контроль Украины.