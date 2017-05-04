Россия заблокировала нормандский и минский форматы из-за выборов в Германии и Франции – Геращенко

Франции в ближайшие месяцы после выборов будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса.

Нормандский формат поставили на паузу tvc.ru

Российский президент Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу "" переговоров, считает представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Миске Ирина Геращенко.

"Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции в ближайшие месяцы будет только формироваться новый кабинет новоизбранного президента, и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики", - написала Геращенко на своей странице Facebook.

"Путин все это использует, потому "нормандский формат", фактически, поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на "минский формат", производный от нормандского", - отметила Геращенко.

Напомним, что 24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла без участия России.